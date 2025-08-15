Treviño escaló con Calderón

Bastante extraño resulta que el expresidente Felipe Calderón guarde silencio sobre la captura del ex director de Pemex, Carlos Treviño, en Estados Unidos. Principalmente, porque el personaje escaló durante su sexenio: Calderón lo colocó, primero, como subsecretario de Egresos de Hacienda; luego, lo hizo director corporativo de Finanzas y de Administración de Pemex. Uno esperaría que esa cercanía ameritara unas palabras hasta en defensa propia. Pero ni eso.

Wrangler se va de Coahuila

Mientras el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, sube a redes sus fotos vestido de cazador, la empresa Kontoor Brands, fabricante de los jeans Wrangler, anunció que cerrará cuatro plantas en la entidad, tras 25 años. La medida dejará sin empleo a más de dos mil trabajadores, y el gobierno local no ha dado opción alguna para ellos.

Lo salvó Marina del Pilar

Ni la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, ni más de 40 de los 66 senadores de ese partido asistieron al informe con el que Gerardo Fernández Noroña se despidió como presidente de la Mesa Directiva. De no ser por la presencia de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, se habría dicho que la 4T lo dejó descobijado.

El amago de Anaya

Hablando de ausencias, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, amagó con no participar, con toda su bancada, en la ceremonia de rendición de protesta de los nuevos ministros de la Corte, el próximo 1 de septiembre. Aunque tampoco es que se vaya a notar mucho el vacío, pues el panismo ocupa apenas 21 escaños.

Más viajes de morenistas

Para variar, otra diputada de Morena presumió sus viajes por el mundo. Se trata de Sandra Anaya Villegas, quien fue secretaria de Administración de Morelos, durante la gestión de Cuauhtémoc Blanco. En sus redes sociales se exhibe en París, Nueva York, Países Bajos, Grecia y hasta haciendo una rutina de runner en la Gran Muralla china.

Hablan sobre migración

Se reunió el titular del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes, con el comisionado adjunto de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EU, James Collins. Hablaron de la coordinación entre sus oficinas para atender el fenómeno de los migrantes, siempre con respeto a las respectivas soberanías.

Fortalece Batres al ISSSTE

Puntual seguimiento a los proyectos hospitalarios da el director del ISSSTE, Martí Batres, para cumplir los objetivos de la presidenta Sheinbaum. Por ejemplo, inició la construcción de un nuevo hospital regional en Oaxaca, unidades médicas en Tamaulipas, y un nosocomio en Tlatelolco, en el predio del Gonzalo Castañeda.

