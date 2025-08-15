Pescador de Almas

Tuve la oportunidad de charlar con el periodista chiapaneco José Eduardo Torres. Así que aproveché para sonsacarlo a platicarme de esa historia de horror al Sur de su estado. Allá en la frontera con Guatemala. Y me narra: “Pues sí, se trata de un pescador que en lugar de dedicarse al noble oficio de pescar… se dedicó pero a rescatar cuerpos. Cadáveres.

Y es un trabajo que ha hecho desde hace aproximadamente siete años. Porque durante el sexenio pasado, el sexenio del ahora cónsul de México allá en Miami, Rutilio Escandón Cadenas, el ex gobernador de Chiapas… pues se recrudeció esta violencia. Desde entonces, este hombre comenzó a hacer esta labor porque, bueno, la espiral de violencia durante el sexenio anterior fue descomunal, fue bestial y ahora de nueva cuenta, eh? Walter es el nombre del pescador, eh?

Vuelve otra vez a las aguas del río Suchiate y a las del Océano Pacífico, que es donde desemboca este río para rescatar cuerpos”. Y cuenta Walter que hace aproximadamente tres meses localizaron un cuerpo y allí empezó de nueva cuenta esta situación y llevaban 9 hasta hace unas semanas.

Y a tres días de un mega operativo, apareció flotando una cabeza humana. Fue encontrada en el río Suchiate. Y la constante es que los cuerpos aparecen maniatados, o amordazados, o con signos de violencia. Y más evidente aún, que les hacen falta partes del cuerpo y que pues hace deducir por completo que fueron víctimas de violencia o del crimen organizado.

Walter dice que todos los cuerpos que han sido localizados pues no son identificados por las malas condiciones en que se encuentran y lanza preguntas como si eran o no culpables, si era mujer u hombre, si era de Guatemala o de México. Y nos relata también que en los últimos tres años estamos hablando de 2022, 23 y 24, se llegaban a rescatar hasta dos cuerpos por semana.

Ahora, aunque la cifra ha disminuido, el temor de Walter es que repunte. Intentamos tener comunicación con la Fiscalía General del Estado aquí en Chiapas, para que pues nos contaran en qué van las investigaciones, si han identificado algún cuerpo o si van a realizar más operativos. Pero no hubo respuesta alguna. Al que sí logramos de alguna manera preguntarle sobre esta situación de forma un tanto indirecta, durante un evento oficial, fue al gobernador Eduardo Ramírez.

Le preguntamos si la seguridad se iba a reforzar con esta situación de los cuerpos y todo. Pero la única respuesta que obtuvimos de él fue que sí, sí vamos a reforzar la seguridad. Pero después de esto no hay una investigación real, sensata, concreta de qué es lo que está pasando, de por qué estos grupos criminales siguen operando aquí en Chiapas ahora de forma sigilosa, porque no lo están haciendo abiertamente.

Durante el sexenio de Juan Sabines comenzó esta vorágine aquí en el sur de Chiapas y como decimos, se acentuó ya con Rutilio Escandón y ahora pareciera que va de nueva cuenta.

POR FERNANDA TAPIA

COLABORADORA

@TAPIAFERNANDA

PAL