Morelos: la renuncia que huele a fuga

A partir de este viernes dejará de ser la secretaria de Hacienda del gobierno de Morelos, pero la salida de Mirna Zavala no se debe a un cambio administrativo. La Fiscalía Anticorrupción la tiene en la mira por presunto enriquecimiento ilícito y por omitir propiedades millonarias en su declaración patrimonial; podría terminar en prisión preventiva.

La investigación apunta a un terreno de 520 metros cuadrados en Vista Hermosa, Cuernavaca, valuado en 3.1 millones de pesos, a nombre de Zavala y de su esposo, Israel Sergio González Macedo, actual director del Registro Civil.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas lo clasifica como falta grave y el Código Penal Federal lo tipifica como enriquecimiento ilícito, delito con prisión preventiva oficiosa.

El doble discurso de la gobernadora Margarita González Saravia quedó evidenciado el 28 de julio, cuando defendió a Zavala diciendo que eran “rumores” y “politiquerías”. Una semana después, con la investigación avanzada, anunció su salida “por fusión de secretarías” y hasta le ofreció una subsecretaría. Zavala rechazó y pidió su jubilación.

Mientras tanto, la ex secretaria de Hacienda morelense está bajo investigación… y su esposo sigue en el cargo.

JACOBO RODRÍGUEZ: ALCALDE EN GUERRA CON TODOS

En menos de un año, Jacobo Rodríguez ha convertido la presidencia municipal de Piedras Negras en una trinchera. Llegó con la bandera del cambio y hoy se caracteriza más por pleitos y desplantes que por resultados.

Su episodio más viral es el antidoping a bomberos. Tras la agresión de un bombero al esposo de una funcionaria, ordenó pruebas a 200 funcionarios, cinco salieron positivas y fueron despedidos. Pero la polémica estalló cuando se negó, con evidente molestia, a someterse él mismo a la prueba. “¿Qué has visto para que pienses que estoy drogado?”, lanzó a una reportera en plena conferencia. La presión lo obligó a ceder: se hizo el examen, dio negativo… y quedó como un alcalde intolerante.

En el Cabildo, cuando los regidores le rechazaron la cuenta pública, los desacreditó y aseguró que la fiscalización sólo compete a la Auditoría Superior del Estado. Poco después destituyó a su secretario del Ayuntamiento, Armando Ignacio García Villarreal, acusado de extorsión, y el exfuncionario lo acusó a su vez de soborno y lo denunció.

Mientras Jacobo dedica su tiempo a pelear con todos, la seguridad -su principal promesa-, sigue sin rumbo. En su círculo más cercano admiten que gobierna a base de arranques, improvisación y confrontación… una receta perfecta para que su trienio se consuma mucho antes de tiempo.

En Corto.- De Europa a Asia, el tour del doble discurso no se detiene. Tras el escándalo por las vacaciones de morenistas en el viejo continente, ahora la diputada Sandra Anaya Villegas sube a TikTok su cardio en la Muralla China. No acaban de bajarse de un avión… cuando ya están abordando otro.

