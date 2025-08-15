México, entre los retos políticos y financieros

A poco más de la mitad del año, México ha enfrentado un inicio convulso. Las variables políticas y económicas han dominado la agenda nacional y seguirán siendo los principales factores para vigilar en lo que resta de 2025.

Ambos aspectos están interrelacionados y han generado incertidumbre entre los tomadores de decisiones, afectando los indicadores económicos. El gobierno ha logrado, en cierta medida, contener el impacto de estos riesgos.

Desde una perspectiva financiera, el panorama es menos agreste que al inicio del año. Aunque en HR Ratings mantenemos una estimación de crecimiento real del PIB para 2025 de 0.6 por ciento, diversos equipos de análisis y organismos internacionales proyectaban, al comienzo, estimaciones que iban de cero crecimiento a cifras negativas. Con los meses, estos pronósticos se han ajustado al alza.

Nuestra proyección dista de las expectativas oficiales y del crecimiento observado en los dos últimos años. Esta desaceleración, junto con el comportamiento de la inflación, representa una de las preocupaciones a corto plazo. De no corregirse podría dar paso al temido escenario de estanflación.

Dos métricas clave para la calificación crediticia del país: la deuda neta como porcentaje del PIB y el déficit financiero podrían alcanzar los niveles presupuestados de aproximadamente 50% y -4%, respectivamente. Esto ha sido posible, gracias a la combinación de una significativa reducción en la inversión pública por parte del gobierno y a la apreciación del peso frente al dólar.

Persisten riesgos relevantes de índole política. Por ejemplo, las constantes amenazas del uso de aranceles han generado un impacto considerable en las expectativas de inversión. Aunque probablemente el efecto final sea más moderado de lo anticipado, una eventual imposición de aranceles de 15%, como el reciente acuerdo con Japón y la Unión Europea, tendría un impacto casi imperceptible, si son sobre productos que no cumplen las reglas del T-MEC.

La preocupación podría trasladarse hacia finales de año y al siguiente con una revisión más profunda del T-MEC, que dependiendo del resultado podría traer consecuencias de mucho mayor calado.

Los retos para México, en el ámbito político como financiero, estarán presentes durante todo el sexenio. En muchos casos, será necesario tomar decisiones complejas y muchas veces poco populares. Al tiempo.

Ricardo Gallegos

Director General Adjunto de Análisis Económico en HR Ratings

