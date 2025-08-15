La cosecha que exige el mundo

Las medidas para la producción agropecuaria ya no son únicamente toneladas o hectáreas, sino en su capacidad para alimentar sin destruir, de ahí que México está justo en ese punto de quiebre donde las reglas globales, el cambio climático y la presión de los mercados obligan a replantear la forma en que obtenemos nuestra comida y lo que exportamos.

Esta semana, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) fue el escenario del 4º Congreso Interamericano de Agua, Suelo y Agrobiodiversidad, con especialistas de ocho países reunidos para discutir cómo lograr que la agricultura, la pesca y la ganadería sean sustentables y competitivas a la vez.

Que la dependencia, encabezada por Julio Berdegué, haya dado continuidad a un evento iniciado en el sexenio pasado es un buen signo: hay voluntad de no empezar de cero.

El reto es mayúsculo ante sequías prolongadas, lluvias escasas, plagas más agresivas y regulaciones cada vez más estrictas en Estados Unidos y la Unión Europea que exigen alimentos que protejan el medio ambiente desde la siembra hasta el empaque.

En palabras de Berdegué, la relación entre los sistemas agroalimentarios y los ecosistemas “está alterada” y urge restablecer el equilibrio.

En el mismo tono, Miguel García Winder, nuevo director general del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), recordó que el agua, el suelo y la agrobiodiversidad son el núcleo de la seguridad y soberanía alimentaria.

“Necesitamos innovar para garantizar el bienestar de quienes producen, sobre todo los de pequeña escala”, dijo.

El Gobierno Federal planea un programa para que todos los alimentos de exportación cumplan con normas laborales y ambientales, comenzando con la cadena del aguacate. La meta: que sean libres de deforestación y con uso responsable de recursos. No se trata solo de cumplir requisitos; es abrir la puerta a mercados que pagan más y exigen calidad con responsabilidad ambiental.

México ya tuvo avances en el sexenio pasado: rotación de cultivos, cuidado de suelos, protección de abejas y ecosistemas marinos. Pero la clave está en profundizar y ampliar estas acciones durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, antes de que la competencia internacional nos rebase.

La producción sustentable no es un lujo ni un discurso verde para conferencias, es la diferencia entre mantenerse en la mesa global o quedarse fuera del mercado. Comercialmente, garantiza acceso a compradores exigentes; ambientalmente, preserva recursos vitales; y en lo económico, sostiene la competitividad del campo.

Es hora que los gobiernos estatales y federal creen herramientas de apoyo, financiamiento y capacitación para que más productores se sumen. El mundo ya cambió la receta: ahora el reto es que México la aprenda a tiempo.

POR MARIANA OTERO BRIZ

COLABORADORA

@Brizcocho

MAAZ