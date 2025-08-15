“España, refugio ante la tormenta Trump”

España ha dejado de ser solo un destino turístico para convertirse en un refugio real. Familias enteras procedentes de Estados Unidos llegan con visados seguros y metas claras: vivir con normalidad democrática lejos de la deriva autoritaria de Donald Trump, huyendo del país que una vez representó el “sueño americano”.

Desde que asumió su segundo mandato en enero, Trump ha reconfigurado el país a su medida, censurado organismos culturales, desmantelado políticas de diversidad y convirtiendo a la Casa Blanca en un búnker ideológico. La teoría del “ejecutivo unitario” le ha servido para concentrar poder como ningún presidente reciente.

Para muchos estadounidenses, ese nuevo orden ya no es habitable. España, por contraste, ofrece un ecosistema imperfecto, pero respirable. Democracia parlamentaria, sistema de salud público, libertad de prensa, calles caminables y, sobre todo, una política que, aún crispada, respeta los márgenes del debate democrático.

La mayoría de los estadounidenses que residen en España se encuentran en Madrid, aunque, también hay comunidades significativas en Barcelona, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Entre 2017 y 2024, la población estadounidense residente en España casi se ha duplicado de acuerdo con el Ministerio del Trabajo y Economía Social.

En Madrid abundan las familias jóvenes, de entre 25 y 39 años, que han vendido su casa en Portland o Boston y se han instalado sin planes de retorno. No se trata solo de estilo de vida: es una apuesta política. Para muchos, vivir en España es una forma de preservar su libertad, más aún con el nivel salarial de Estados Unidos, vivir en España les resulta muy barato.

Pero este flujo también plantea preguntas urgentes: ¿cómo afectará esta migración a los precios de la vivienda? ¿Está España preparada para integrarlos con la migración europea existente? ¿Es España realmente un refugio, o solo una escala hasta que su país recupere el equilibrio?

POR MÓNICA LABORDA

Doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea. Asociada COMEXI. Miembro AMEI y de la Red Europeístas en México

