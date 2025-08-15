¿Es normal tener perrhijos?

Cuando voy a las plazas comerciales y veo perritos en carreolas, o en los parques fiestas de cumpleaños para ellos, siento una mezcla de ternura y extrañeza. Me pregunto si tratar a las mascotas como personas es algo normal, así que el dilema de esta semana es: ¿Es saludable humanizar a las mascotas?

En los últimos años, como sociedad hemos tomado más conciencia sobre el trato que damos a los animales, debido a los altos índices de maltrato y crueldad que impulsaron la creación de normas como la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México en 2002. Esta ley abrió paso para que otros estados crearan sus propias regulaciones, hasta llegar a la actual Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México.

La legislación vigente reconoce a los animales de compañía como seres sintientes y no simples objetos. Esto implica que tienen derecho a recibir un trato digno y respetuoso, que se traduce en acceso a alimentación, agua, alojamiento, atención veterinaria, respeto a su comportamiento natural y la obligación de evitarles sufrimiento innecesario.

Pero vestirlos con ropa de humanos o llevarlos en carreola, ¿es respetar su naturaleza? Algunos expertos señalan que hacerlo de forma habitual puede generarles estrés y ansiedad, ya que se les priva de comportarse de manera natural: caminar, olfatear y moverse libremente.

Uno de los factores que han impulsado la humanización de las mascotas, en especial de perros y gatos, es que cada vez más personas, entre ellas millennials, retrasan tener hijos o deciden no tener, también influye la soltería y la búsqueda de apoyo emocional.

Y sí, no hay duda de que los animales proporcionan bienestar a la humanidad, reducen el estrés, ayudan a combatir la soledad y fomentan rutinas saludables, sin embargo, profesionales en veterinaria advierten que un vínculo emocional mal equilibrado hace que los animales desarrollen un hiperapego, lo que repercute en su salud física y puede detonar padecimientos como ansiedad, comportamientos destructivos y alteraciones digestivas.

En mi caso, desde hace muchos años he decidido no tener animales en casa, las veces que tuve perros, no fui responsable. El último perro que tuve, Panda, lo adopté después de terminar una relación de muchos años, creo que buscaba compañía y afecto incondicional, es decir, lo usé como una especie de sustituto.

La historia terminó mal, atravesé por muchos cambios que me llevaron a dejarlo en casa de mi mamá. Detecté lo triste que fue para él esa separación, generé en él un fuerte apego hacia mí y lo abandoné. En fin de año, se fue de la casa y no lo pudimos encontrar.

Partiendo de mi experiencia y el análisis de lo que ocurre actualmente con los animales, que han dejado de ser vistos como simples mascotas para convertirse en acompañantes, considero importante:

? Respetar su naturaleza: Dejar que caminen, corran, huelan y exploren, en lugar de tratarlos como si fueran humanos que tienen por ejemplo la necesidad de ir a una plaza comercial.

? Usar ropa solo cuando sea necesario: Si hace mucho frío o hay condiciones climáticas adversas, un abriguito ocasional está bien. Pero en general, no es necesario vestirlos como humanos.

? Proporcionar estimulación adecuada: En lugar de tratarlos como bebés, ofréceles juguetes que estimulen su mente y su instinto.

Para concluir, antes de que un perro o gato llegue a tu vida, considero importante evitar usarlo como un parche emocional, sólo así podremos construir un vínculo sano, basado en cuidado, respeto y libertad.

POR DULCE ELENA GALINDO VILLA

COLABORADORA

INSTAGRAM: @DULCEGALINDOVILLA: https://www.instagram.com/dulcegalindovilla/

