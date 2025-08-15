Electromovilidad en México: Perspectivas de Geopolítica y de Ciencia Política

La electromovilidad en México se encuentra en un punto de inflexión que combina factores tecnológicos, económicos, ambientales y estratégicos. En este sentido, los próximos tres años definirán si el país logra insertarse como un actor relevante en la transición energética global o si permanece en la periferia de una transformación industrial que, más allá de lo ambiental, implica poder, competitividad y soberanía.

Pero, lamentablemente la movilidad eléctrica no es únicamente un tema de innovación tecnológica o políticas de transporte sustentable; se trata de una pieza clave en la reconfiguración de cadenas de valor, alianzas comerciales y dinámicas de poder global. Potencias como Estados Unidos, China y la Unión Europea ya han establecido calendarios estrictos para reducir la producción de vehículos a combustión, destinando billones de dólares a subsidios, infraestructura y desarrollo de baterías.

En este contexto, México ocupa una posición estratégica: es parte del T-MEC, cuenta con una industria automotriz robusta y una ubicación geográfica privilegiada para integrarse a las cadenas de suministro norteamericanas. Sin embargo, esta ventaja geográfica y comercial debe ser acompañada por una política pública coherente y de largo plazo, que alinee la inversión privada con objetivos nacionales de soberanía energética y tecnológica.

Es en este sentido, que la electromovilidad implica un rediseño institucional que requiere coordinación intergubernamental, incentivos fiscales claros y una narrativa pública que vincule el cambio tecnológico con beneficios tangibles para la población. Es por ello que la transición no se limitará a la sustitución de vehículos, sino que afectará a sectores como generación eléctrica, minería, manufactura y reciclaje.

El desafío reside en diseñar políticas que eviten la dependencia excesiva de tecnologías extranjeras y que fomenten capacidades nacionales en la fabricación de baterías, gestión de litio y reciclaje de materiales críticos. La gobernanza de esta transición debe ser inclusiva, articulando intereses de gobiernos locales, empresas, sindicatos y sociedad civil para evitar tensiones políticas y resistencias sociales, especialmente en regiones dependientes de industrias tradicionales.

De esta manera, si se observa el horizonte de los próximos tres años, México enfrenta un escenario donde la velocidad de adopción tecnológica dependerá de tres ejes estratégicos:

1. Infraestructura y energía limpia La expansión de estaciones de carga y la generación de electricidad a partir de fuentes renovables será el núcleo del éxito. Sin energía limpia, la electromovilidad pierde su legitimidad ambiental y se convierte en una simple sustitución de tecnología.

2. Desarrollo industrial y autonomía tecnológica El litio mexicano y otros minerales críticos ofrecen una oportunidad única para crear una industria nacional de baterías. No obstante, esto requiere inversión en investigación, acuerdos estratégicos con países líderes y un marco regulatorio que favorezca la transferencia de conocimiento.

3. Integración regional y diplomacia económica El T-MEC y otros acuerdos internacionales deben ser utilizados como plataformas para posicionar a México no sólo como ensamblador, sino como desarrollador de tecnología. Esto implica una diplomacia económica activa que coloque a la electromovilidad como prioridad en las relaciones bilaterales y multilaterales.

En resumen se puede apreciar que si México no articula una estrategia integral, corre el riesgo de convertirse en un eslabón pasivo de la cadena de suministro, ensamblando vehículos con componentes extranjeros sin generar un valor agregado significativo. A nivel político, esto podría intensificar la dependencia tecnológica y limitar la capacidad de negociación internacional.

Por el contrario, un escenario positivo implicaría que, hacia 2028, el país logre consolidar un ecosistema de electromovilidad que abarque desde la extracción sustentable de litio hasta la exportación de tecnología y servicios relacionados. Ello fortalecería su posición geopolítica, diversificaría su economía y contribuiría a sus compromisos climáticos.

Por todo ello, se debe entender que electromovilidad en México es más que una tendencia tecnológica: es un campo de disputa geopolítica y un reto de gobernanza. Los próximos tres años serán decisivos para definir si el país asume un papel protagónico en la transición energética o si queda relegado a la periferia de un cambio que definirá la economía global del siglo XXI. La clave estará en la visión política, la coordinación institucional y la capacidad de vincular el interés nacional con las oportunidades que ofrece un mundo en electrificación acelerada.

POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES

PRESIDENTE DEL INAP

@DRLMMA56

MAAZ