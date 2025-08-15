Este mes, quienes integrarán hasta el último día de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), con la ministra Norma Lucía Piña Hernández, al frente, se han venido despidiendo, recibiendo el reconocimiento de la mayoría de los empleados de la Corte. Hay nostalgia y apoyo, y lo que queda es ver el tamaño de los zapatos que dejan los ministros salientes y si quienes llegan, encabezados por quien será el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, tendrán la capacidad de llenar los zapatos de los que parten, sin duda, con una gran dignidad.

Lo que queda es un clima de total incertidumbre pues los empleados desconocen cuál será su destino; más aún si se toma en cuenta que Aguilar Ortiz anunció desde la Cámara de Diputados que los sueldos irán a la baja.

Así, lo que se puede ver en este impasse entre los que se van y los que llegan a la Suprema Corte, es un proceso de cómo una vez que el Poder Judicial ha perdido su autonomía, entrará en otro en el que se adelgazará, puede hasta no quedar nada, para convertirse en un apéndice de la actual administración.

No hay que soslayar que los todavía ministros de la SCJN fueron objeto de señalamientos y descalificaciones, así como de ataques que se iniciaron por parte del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, sin aportar un solo elemento que sustentaran sus acusaciones.

Retomando el tamaño de los zapatos que dejan los ministros salientes, también se pondrá a prueba esta cuestionada reforma judicial. En este sentido, hay que recordar las voces provenientes de más allá de nuestras fronteras.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, en su momento, manifestó su preocupación por la independencia del Poder Judicial en México que López Obrador colocó en riesgo debido a los mecanismos para implementar los cambios al sistema judicial mexicano, “que pueden tener el efecto adverso y dañar de forma significativa la independencia judicial”.

La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los Magistrados y Abogados, puso sobre la mesa un debate interesante al señalar en este punto que, en México, si bien el Poder Judicial representa en gran medida independencia e imparcialidad, los tribunales estatales dejaban mucho que desear por la intervención de los gobernadores, acostumbrados a interferir en el nombramiento judicial de los tribunales estatales. ¿La reforma judicial garantizará que esta situación se acabe?

La ministra Loretta Ortiz -de las que se quedan-, señaló en la última sesión de la primera Sala de la Corte que se dará paso a un período “de la legítima expectativa social de un Poder Judicial más democrático, accesible y comprometido con la justicia social”. La pregunta se reitera: ¿llenarán los zapatos?

POR ADRIANA MORENO

COLABORADORA

morcora@gmail.com

MAAZ