El camino de la India hacia Viksit Bharat: 11 años de desarrollo, progreso y construcción de la nación

A medida que la India se embarcaba en su vertiginoso viaje de desarrollo centrado en el ser humano para convertirse en un país desarrollado, «Viksit Bharat @2047», cuando se cumpla el siglo de su independencia, la última década ha sido excepcional en todo el espectro nacional y estratégico.

El llamamiento del primer ministro Narendra Modi a abandonar la mentalidad servil y a levantarse y brillar con el lema de reformar, actuar y transformar ya ha comenzado a dar frutos notables. Se derogaron más de 1550 leyes arcaicas y engorrosas y se actualizó la jurisprudencia. En 2017, la India pasó del puesto 130 al 63 en el índice Doing Business del Banco Mundial, lo que se tradujo en un aumento significativo de la inversión extranjera directa.

El ecosistema de innovación ha producido 1,6 millones de empresas emergentes, frente a las apenas 500 de hace diez años, con 118 unicornios. Pasar de ser uno de los cinco países más frágiles a convertirse en la cuarta economía más grande en una década es un logro notable desde cualquier punto de vista. Según Bloomberg, basándose en datos del FMI, se prevé que China, India y Estados Unidos sean los tres motores del crecimiento mundial entre 2025 y 2030.

La India también se ha convertido en un defensor clave de la lucha contra el cambio climático y en portavoz contra el «apartheid verde». La India se ha comprometido a alcanzar el «carbono cero» para 2070, pero, según todas las previsiones, parece que el objetivo se alcanzará mucho antes. En 2015, la India, junto con Francia, puso en marcha la Alianza Solar Internacional (ISA), quizás la iniciativa más trascendental después del movimiento de Países No Alineados (MNOAL) de la década de 1950.

Un logro monumental es que 50 % de la capacidad eléctrica instalada de la India procede ahora de fuentes no fósiles. Esto es fundamental para la búsqueda de la seguridad energética de la India, esencial para que siga siendo la economía importante de más rápido crecimiento del mundo. La India está convirtiendo su ambición y sus aspiraciones en acciones.

No solo lanzó otra iniciativa mundial, la Alianza Mundial de Biocombustibles, durante la presidencia del G20 en septiembre de 2023, sino que también completó los objetivos de mezcla de etanol mucho antes de lo previsto. Lo mismo ocurre con sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC), en las que la India es el primer país en cumplir y el que lo hace más rápidamente.

La pandemia había golpeado al mundo con una dureza sin precedentes. Pero la respuesta de la India fue única, ya que se basó en su lema «Vasudhaiv Kutumbakam» (el mundo es una familia). Mientras los países poderosos acaparaban vacunas y medicamentos con fines geopolíticos, la India no solo fabricó las suyas propias, sino que también las de otros países, como el Reino Unido y Rusia, y proporcionó miles de millones de vacunas a más de cien países como parte de su iniciativa «Vaccine Maitri» (Amistad por las vacunas). Y lo que es más importante, tuvo que atender a la sexta parte de la población mundial que habita en la India. Dado que la atención sanitaria se convirtió en una prioridad fundamental, la India puso en marcha el plan de seguros financiado por el Gobierno, Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY), que, según se informa, ha aumentado considerablemente desde 2014. Se trata de un programa sanitario gubernamental que funciona a gran escala. En el marco del AB-PMJAY se han emitido 345 millones de tarjetas Ayushman y se han incorporado 29 914 hospitales. Se han producido más de sesenta y cinco millones de ingresos hospitalarios autorizados en el marco del plan. Este se ha ampliado para incluir a las personas mayores de 70 años.

La India es esencialmente un país agrícola y los agricultores son la columna vertebral de la India y su seguridad alimentaria. Por lo tanto, incluso en las rondas de Doha de la OMC, la India siempre ha defendido la causa y los intereses de un gran número de países en desarrollo. El primer ministro Modi anunció que se duplicarían los ingresos de los agricultores mediante diversas iniciativas y reformas a nivel local.

Algunas de ellas incluyen un programa de tarjetas de salud del suelo para todos los agricultores, el Mercado Agrícola Nacional (e-NAM), el Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) y el Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), que ofrece primas muy bajas a los agricultores. El programa PMKSY, puesto en marcha en 2015, apoya el uso de tecnologías de microirrigación, que es un programa de seguros para cultivos. No es de extrañar que en la última década la producción de cereales alimenticios haya aumentado de 252 millones de toneladas a 332 millones de toneladas.

La lucha contra la pobreza ha sido una de las tareas más importantes que ha emprendido el Gobierno de la India. El Sistema de Distribución Pública Selectiva, uno de los programas de seguridad alimentaria más grandes del mundo, establecido en virtud de la Ley Nacional de Seguridad Alimentaria, beneficia a más de 800 millones de personas y proporciona cereales a las poblaciones rurales y urbanas. Decisiones recientes, como la prórroga por otros cinco años de la distribución gratuita de cereales en el marco del programa Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, ejemplifican el compromiso del Gobierno.

La autosuficiencia (Atmanirbhar Bharat) se ha convertido en la clave para «Fabricar en la India para el mundo» y para que lo local sea global, con el fin de formar parte de las cadenas de valor y suministro mundiales, a medida que se perfila como el centro de fabricación inteligente y de servicios del mundo. Con su política de tolerancia cero hacia el terrorismo, los sistemas de defensa autóctonos hicieron llover fuego sobre el enemigo durante la operación Sindoor contra los escondites terroristas con base en Pakistán.

La India no solo ha destacado en la exploración espacial, desde el primer aterrizaje en la cara sur de la Luna y las misiones Chandrayaan y Gaganyaan, sino también por su infraestructura pública digital (DBI) y su sistema de identidad digital única Aadhar, así como por el número excepcionalmente elevado de cuentas bancarias en toda la India para la distribución de prestaciones y pagos directamente en las cuentas.

Al vincular Aadhaar con las cuentas bancarias Jan Dhan y los números de teléfono móvil (la «trinidad JAM»), el Gobierno agilizó la Al vincular Aadhaar con las cuentas bancarias Jan Dhan y los números de teléfono móvil (la «trinidad JAM»), el Gobierno agilizó la prestación de los programas de bienestar social, reduciendo el fraude y garantizando que las prestaciones llegarán a los destinatarios previstos de forma directa y eficiente. Esto resultó especialmente crucial durante la pandemia, ya que permitió un desembolso rápido y específico de la ayuda financiera a los más necesitados.

Números (la «trinidad JAM»), el Gobierno agilizó la prestación de los programas de bienestar social, reduciendo el fraude y garantizando que las prestaciones llegarán a los destinatarios previstos de forma directa y eficiente. Esto resultó especialmente crucial durante la pandemia, ya que permitió un desembolso rápido y específico de la ayuda financiera a los más necesitados. Todas estas herramientas digitales, aplicaciones y bienes públicos digitales se han puesto a disposición del mundo, especialmente de los países en desarrollo. «IA para todos», «Una tierra, una salud», «Una red, un mundo» no son meros eslóganes, sino directrices políticas de un resurgimiento.

En este orden mundial fracturado, la política exterior sensata y basada en valores de la India se ha vuelto sólida, resistente y orientada a los resultados, ya que busca mejorar de manera integral su propio espectro de poder a través de la autonomía estratégica y las alineaciones múltiples que consolidan el multilateralismo reformado y la multipolaridad. Esto quedó patente recientemente cuando el primer ministro Modi fue invitado de nuevo por el primer ministro Mark Carney a la cumbre del G7 en Canadá, a pesar de las relaciones menos estrechas con ellos, ya que consideraba importante que la India estuviera presente en la mesa. Cada vez más, se está convirtiendo en un creador de normas, desde el G7 hasta el G20, pasando por los BRICS y más allá.

Los intereses del Sur Global se defienden con el ejemplo y la promoción, y siendo su voz creíble, al tiempo que se persigue la inclusividad y los enfoques centrados en el ser humano.



POR EMB. ANIL TRIGUNAYAT

EXEMBAJADOR DE LA INDIA Y MIEMBRO DISTINGUIDO DE LA FUNDACIÓN INTERNCIONAL VIVEKANANDA

MAAZ