Alemania y México: Puentes Educativos

En un mundo interconectado, las experiencias educativas internacionales abren puertas a nuevas ideas y cooperación. La relación educativa entre México y Alemania se ha fortalecido gracias a instituciones que, desde distintos ámbitos, crean puentes entre personas. El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), el Goethe Institut y los Colegios Alemanes son los más desatacadas.

El DAAD, que en 2025 celebra su centenario y 25 años de presencia en México, ha acompañado a miles de estudiantes, así como a personal académico y administrativo universitario. Tan solo en 2023–2024, 3,800 mexicanas y mexicanos eligieron Alemania como destino para su formación académica y, en 2024, 1,116 personas obtuvieron una beca del DAAD.

Entre sus iniciativas destacan el Programa para Estudiantes Mexicanas y Mexicanos de Ingenierías y Ciencias Naturales (KOSPIE) y la iniciativa de maestría y doctorado DAAD-COMECYT, que fortalece el talento nacional en diversas disciplinas. Su comunidad de más de 10,000 exbecarias y exbecarios constituye una plataforma de intercambio permanente.

Este impulso académico se complementa con el trabajo del Goethe Institut, presente en México desde hace casi seis décadas.

Este no busca solo enseñar el idioma alemán: su labor abre caminos a la cultura, el diálogo y la cooperación. Cada año, más de 6,000 personas estudian alemán en sus aulas y alrededor de 14,000 presentan exámenes oficiales. A través del programa PASCH (Los Colegios: Socios para el Futuro) el instituto acerca la lengua y cultura alemana a 3,000 estudiantes en 22 escuelas mexicanas. Además, asesora a 1,700 personas al año en migración e integración para su llegada a Alemania.

La formación multicultural se refuerza desde la base escolar, por ello en México hay cinco colegios alemanes. Con un modelo trilingüe y bicultural, ofrecen Bachillerato mexicano y Abitur alemán (título de acceso a la educación superior en Alemania), con más de 20 convenios con universidades y una red de exalumnas y exalumnos en Alemania y Europa. Cabe resaltar que el Colegio Alemán Alexander von Humboldt, con 130 años de historia en México, fue recientemente reconocido como la mejor preparatoria de la Ciudad de México.

De las aulas de estos colegios han egresado líderes como Melba Pría, embajadora de México en Japón; Agustín Carstens, director del Banco de Pagos Internacionales; el tenor Rolando Villazón y la periodista Marion Reimers. Sus trayectorias muestran cómo una formación multicultural impulsa carreras globales y fortalece vínculos entre naciones.

Las oportunidades educativas brindadas por estas instituciones no solo amplían conocimientos y habilidades, sino que también establecen conexiones que enriquecen el panorama académico, profesional y cultural. Desde Alemania, continuaremos fortaleciendo los puentes educativos con México, construyendo un futuro en el que las fronteras no sean un obstáculo para el intercambio y la colaboración.

POR DR. CLEMENS VON GOETZE

EMBAJADOR DE ALEMANIA EN MÉXICO

