AICM olvidado por la 4T

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), principal punto de conexión de nuestro país con el mundo, enfrenta un deterioro estructural y operativo sin precedentes, lo cual fue evidenciado por las lluvias recientes que paralizaron operaciones y afectaron a miles de pasajeros.

La falta de mantenimiento, la drástica reducción presupuestal y la ausencia de inversión en infraestructura esencial han provocado que un aeropuerto con más de 70 años de antigüedad opere con sistemas obsoletos e incapaces de responder a la demanda actual de más de 46 millones de pasajeros anuales.

El abandono es resultado principalmente del capricho del expresidente Andrés Manuel López Obrador de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) y en su lugar construir un inoperante Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El presupuesto promedio 2015-2018 fue de seis mil 106 millones de pesos, mientras que de 2019 a 2025 cayó a mil 363 millones, es decir, una reducción del 77.6 por ciento. Este recorte drástico ha limitado la capacidad del aeropuerto para atender necesidades críticas de mantenimiento, modernización e infraestructura.

En 2015, el gasto de inversión ascendía a seis mil 871 millones, mientras que en 2025 es cero pesos (-100% de caída acumulada). Hubo dos años sin inversión: 2019 y 2025, lo que refleja abandono total en infraestructura en esos ejercicios. Incluso en años con asignaciones, el gasto corriente ha llegado a representar más del 90% del presupuesto, dejando inversión mínima.

La falta de inversión en drenaje, pistas y sistemas críticos ha derivado en fallas recurrentes: inundaciones, cancelaciones masivas de vuelos y deterioro acelerado de instalaciones. El AICM opera con infraestructura obsoleta, riesgo de afectaciones estructurales y de seguridad para usuarios y trabajadores.

Mientras el AICM sufría ajustes negativos consecutivos (menos 4 mil 070 millones de pesos entre 2020 y 2025), el AIFA recibía inyecciones masivas de recursos (21 mil 647 millones en 2021). Esta disparidad evidencia una desviación deliberada de fondos prioritarios hacia un proyecto político.

Sin una intervención inmediata con transparencia en el uso de los recursos, inversión prioritaria en infraestructura crítica y un plan técnico con visión de largo plazo, el AICM seguirá degradándose hasta convertirse en un obstáculo para la conectividad, el turismo y la competitividad económica de México.

POR HÉCTOR SAÚL TÉLLEZ

COLABORADOR

PAL