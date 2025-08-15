13.4 millones de razones para seguir transformando a México

En política, los datos hablan, pero lo que importa es cómo esos datos cambian vidas. El Inegi confirmó lo que ya se sentía en las calles: 13.4 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza entre 2018 y 2024. No es solo una cifra: es el reflejo de un cambio estructural impulsado por políticas que pusieron la dignidad y la justicia social en el centro.

La medición del Inegi no solo cuenta ingresos: considera vivienda, salud, educación y alimentación. Y lo que hoy vemos es un país que empieza a cerrar sus brechas. Esto coincide con dos pilares de nuestra agenda: el aumento histórico de 135% real al salario mínimo y la consolidación de programas sociales como derechos constitucionales. Antes, el salario mínimo era una vergüenza; hoy es un punto de partida digno.

Los programas sociales no son “regalar dinero”, como repite la oposición. Son herramientas de justicia: pensión universal para adultos mayores, becas para estudiantes, apoyo a personas con discapacidad, programas para campesinos y productores. Todo construye un piso mínimo de bienestar que elimina la angustia diaria y permite planear el futuro.

El Inegi también reporta que el ingreso promedio trimestral de los hogares creció 15.7% desde 2018, y dos terceras partes provienen del trabajo. Esto significa que no solo repartimos mejor el presupuesto, sino que creamos condiciones para que el esfuerzo laboral sea bien remunerado.

En las 32 entidades hubo reducción de la pobreza. Esto demuestra que la transformación no es un privilegio de unos pocos, sino un proyecto nacional que llega a comunidades rurales, sierras, costas y periferias. No son acciones aisladas, es una visión integral que ha echado raíces.

Frente a estos resultados, la oposición se queda sin argumentos y recurre a lo único que sabe: negar avances, minimizar datos, inventar pretextos. Pero la realidad es contundente: millones están mejor que hace seis años. Esto es fruto de decisiones valientes que pusieron el bienestar por encima del lucro, y la justicia social por encima de privilegios.

El reto ahora es sostener y profundizar estos cambios. Salir de la pobreza es el primer paso; el objetivo es que nadie vuelva a caer en ella. Eso implica blindar los programas sociales, seguir aumentando el salario y fortalecer salud, educación y empleo.

La 4T nos enseñó que un país más justo se construye todos los días. Que los derechos se defienden y se ejercen. Hoy, millones tienen más ingresos, más derechos y más esperanza. Esa es la diferencia de un proyecto que gobierna para las mayorías, no para unas cuantas minorías rapaces.

13.4 millones no es un número: son 13.4 millones de razones para seguir transformando a México.

POR CAMILA MARTÍNEZ

Secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena

@SoyCamMartinez

MAAZ