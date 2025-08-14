Vivir en negación

El 5 de agosto, el gobierno libanés anunció su decisión de desarmar a Hezbolá para finales del año, y encargó al Ejército la elaboración de un plan.

Hezbolá presta oídos sordos, aunque hasta el momento, no ha pedido a sus ministros que renuncien al gobierno ni que boicoteen las reuniones gubernamentales; tampoco ha puesto al Ejército libanés contra la pared.

Bajo fuego israelí desde octubre de 2023, y enfrentándose a una guerra en septiembre de 2024, Hezbolá ya ha perdido aproximadamente 4 mil hombres, según fuentes israelíes. Muchos de ellos eran dignatarios de alto rango, incluido el líder histórico y rostro visible del partido, Hassan Nasrallah.

Además, las movilizaciones de su base popular siguen siendo relativamente limitadas.

La negación en la que viven el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su gobierno es más peligrosa, porque la fuerza militar con la que cuentan es insuperable en la región.

La realidad que Israel ha creado en Gaza es extremadamente peligrosa; la franja está en ruinas y su población está deshecha, tras casi dos años de guerra.

Mucha gente ya no tiene a nadie ni nada que perder.

Las críticas internacionales se acumulan: el viernes pasado, Alemania anunció un embargo parcial de armas a Israel.

Mientras Estados Unidos e Israel presionan para que Hezbolá se desarme, el secretario general del grupo, Naim Qassem, justifica su oposición afirmando que la medida dañaría el honor del Líbano.

Aún no está claro qué hará Hezbolá, ni su socio chií, el partido Amal (liderado por el presidente del Parlamento) y, sobre todo, si el Ejército libanés está preparado para cualquier escenario, pero es un hecho que la lógica de seguridad del Hezbolá desde noviembre de 2024.

Gira a la fecha en torno a la necesidad de que Estado libanés haga respetar la soberanía territorial y proteja al país de la ocupación y los bombardeos israelíes; también en torno a que Beirut otorgue garantías a los chiíes libaneses que el desarme de Hezbolá no significará en ningún caso su marginación política en Líbano.

Del lado israelí, la peligrosa lógica que guía al primer ministro Benjamin Netanyahu y a su gabinete es una que promete diversas rondas de guerra y ocupación futuras, cíclicas.

El viernes por la mañana, el gabinete de seguridad aprobó el plan del primer ministro para la toma total de la ciudad de Gaza.

No solo se enfrenta al reto de llamar a las reservas del Ejército, mientras el número de reservistas que se presentan al servicio está en caída libre, sino que además el riesgo para la vida de los soldados y los rehenes aumentará si se intenta reocupar Gaza.

Netanyahu actúa sin restricciones para lograr sus objetivos: mantenerse en el poder desencadenando una guerra eterna. La lógica de seguridad gira en torno al territorio, no a la vida y, por lo tanto, tampoco a la paz.

POR MARTA TAWIL

INVESTIGADORA DEL COLMEX

MAAZ