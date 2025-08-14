Vida de jeque, con $200 en la cartera

Nuevo ejemplo de que, con sólo unos 200 pesitos en la billetera, como Ya Saben Quién, se puede tener una vida holgada, sin penurias económicas, con mansiones, relojazos y, por supuesto, vástagos millonarios viajando por el mundo, se muestra ahora con el mandatario venezolano Nicolás Maduro.

Como presidente de Venezuela, tiene un salario de mil 560 híper depreciados bolívares, que al tipo de cambio actual equivalen a 11.73 dólares; unos 211 pesos mexicanos.

Pero su devoción a la izquierda y a la revolución bolivariana le hicieron el milagrito de multiplicar su ingreso, tanto que ni santo Cristo con los peces y los panes, pues esos 11.73 dólares mensuales le han rendido para ser propietario de mansiones incluso fuera de Venezuela, como una en Punta Cana, República Dominicana, valuada en 18 millones de dólares.

Además, al menos un avión Falcon 900EX, con valor de 13 millones de dólares, caballerizas, vehículos de alta gama y joyas.

Ayer la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, detalló que el Departamento de Justicia ha incautado bienes a Maduro por más de 700 millones de dólares: “Estos activos incluyen dos multimillonarios jets, múltiples casas, una mansión en República Dominicana, múltiples casas en Florida, una granja de caballos, autos, nueve vehículos; millones de dólares en joyas y efectivo”.

Las estimaciones en Estados Unidos indican que la fortuna de Nicolás Maduro asciende a mil 215 millones de dólares, riqueza que, para el venezolano común, con salario mínimo, representa 300 años de su trabajo. Y se ha visto al prócer revolucionario con relojes de 35 mil dólares y en restaurantes donde se pagan cuentas de siete mil dólares.

El único detalle es que Estados Unidos le fincó a Maduro cargos de narcoterrorismo y ofrece 50 millones de dólares por su cabeza.

Detallito que, por ahora, lo diferencia del ex presidente mexicano que se la ha pasado añísimos viviendo como rey con sólo 200 pesos en la cartera.

•••

Sigue Guanajuato en el deshonroso primer lugar de homicidios dolosos. El estado, gobernado por la panista Libia Dennise García, registró de enero a julio de este año, mil 761 asesinatos, 11.69% del total a nivel nacional, de acuerdo al más reciente informe del Gabinete de Seguridad federal. Y la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, indica que 80.3% de los mayores de 18 años, considera inseguro vivir en León, la capital que gobierna Alejandra Gutiérrez.

•••

EN EL VISOR: Son más de 29 mil detenidos por diversos delitos en ocho meses que van del gobierno de la presidenta Sheinbaum, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. La cifra representa 30.77% de los 94 mil 240 capturados en todo el sexenio del señor López, que repartió abrazos al crimen.

POR RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN

RAYMUNDO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@R_SANCHEZP

EEZ