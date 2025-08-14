Va contra funcionarios corruptos

Ratificó la Comisión Permanente del Congreso a Omar Reyes Colmenares como titular de la UIF. Sobre cómo actuará, ayer él mismo dijo ante legisladores: “Combatiremos enérgicamente el uso del sistema financiero con fines ilícitos, así como las redes de corrupción que desvían recursos públicos o permiten el enriquecimiento indebido de funcionarios particulares”. De pasada aclaró que en la instancia “no seremos un instrumento de persecución, sino una herramienta de justicia”.

En puerta, prototipos de Olinia

En septiembre próximo se presentarán dos propotipos de los vehículos eléctricos Olinia, que desarrolla el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Así lo aseguró el coordinador del proyecto, Roberto Capuano, quien indicó que esos autos de bajo costo se producirán en Puebla, y a mediados de 2026 estarían saliendo a la venta.

Las baja de la Mesa

Cerró la bancada de Morena en el Senado la presidencia de la Mesa Directiva a las legisladoras que aspiren a una candidatura a gobernadora en sus entidades. La medida deja fuera de la contienda, en automático, a Andrea Chávez, de Chihuahua; Julieta Ramírez, de Baja California; Ana Lilia Rivera, de Tlaxcala; e Imelda Castro, de Sinaloa.

El Verde inicia diálogo

No esperó el líder del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, los foros sobre la reforma electoral para poner sus temas sobre la mesa. El senador Jorge Carlos Ramírez Marín indicó que el chiapaneco habló con la Segob, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, para exponer sus propuestas sobre plurinominales, Oples y prerrogativas de partidos.

Heredan tema espinoso

A la nueva Suprema Corte le tocará resolver el proyecto sobre prisión preventiva oficiosa. La actual presidenta del máximo tribunal, Norma Piña, dejó el tema fuera de la lista de asuntos que se discutirán en la sesión extraordinaria del 19 de agosto, por lo que sería heredado a la gestión de Hugo Aguilar, quien la releva el 1 de septiembre.

Va por otro quinquenio

Otros cinco años al frente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano tendrá Jenaro Villamil. La presidenta Sheinbaum envió a la Comisión Permanente del Congreso el nombramiento, por lo que deberá comparecer ante comisiones el próximo 20 de agosto. Y antes de septiembre estará ratificado.

El INE se adapta a la digitalización

A la altura de los avances digitales se pone el INE. Su presidenta, Guadalupe Taddei, ya instruyó a la Secretaría Ejecutiva a implementar la estrategia de capacitación en temas de innovación digital e inteligencia artificial. La consejera asegura que la vanguardia tecnológica es una aliada para robustecer la confianza ciudadana.

