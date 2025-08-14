Reforma electoral y el reto de la representación ciudadana

En cualquier elección, antes de que el primer voto se deposite en la urna, ya existió política y mucha. La reforma electoral que se anuncia en nuestro país tiene un reto mayúsculo: la representación real y verdadera de la ciudadanía.

En la discusión de la compleja interacción entre las élites políticas y las instituciones del Estado mexicano -con la que convivimos desde, cuando menos, 1977-, se han utilizado conceptos como la democracia y sus distintas vertientes, los partidos políticos y la propia representación. Todos ellos pretenden justificar la toma de decisiones.

Se estableció un modelo que creó instituciones, funcionarios y política pública. El modelo definió esquemas de financiamiento y publicidad, requisitos de elegibilidad, reglas de campaña, redistritaciones y un sistema mixto de voto directo y representación proporcional.

Sin embargo, México cambió a partir del 2018. Experimentamos un cambio profundo, especialmente de principios. Existe un nuevo andamiaje institucional que debe pasar por el ajuste al modelo electoral que hoy conocemos, para complementar las reformas que hasta hoy han existido.

Pero también que debe atajar la crisis política y de representación por la que atraviesan los partidos políticos.

Un sistema político democrático se define en gran medida por la libertad y capacidad que se le otorga a sus ciudadanos para criticar y corregir la distribución del poder político. Sin duda alguna, la cuestión más importante que la reforma electoral deberá resolver es si las normas y los principios que abrazará contribuyen y resuelven tensiones sociales, o si acaso las profundizará.

Debemos cuestionarnos, y debe atender la reforma, si el derecho a elegir en libertad a nuestros representantes es suficiente para garantizar un derecho genuino de participación en la vida pública. Hoy en día, acudir a las urnas el día de la elección no satisface la demanda ciudadana. La insatisfacción es palpable y creciente y debe ser atendida, especialmente respecto de los partidos políticos y la falta de representación de la sociedad.

No hay reforma que tenga resultados positivos sin que se aproxime el concepto de representación de manera eficaz. Especialmente, respecto a los partidos políticos y la evidente percepción negativa, que además está atinadamente justificada. Representan en su mayoría a intereses que simplemente no están alineados a los de la ciudadanía.

Por lo tanto, esa narrativa que hoy empieza a prevalecer respecto de la decisión del modelo -entre tantos existentes-, que van desde la regla del sistema mayoritario llamado "first past the post", el estrictamente mayoritario, el sistema alternativo o "instant runoff", sistemas de representación proporciocional -con listas abiertas o cerradas-, el sistema de dos votos en la representación proporcional, el sistema mixto, voto acumulado, o cualquier otro, sólo establece métodos de exclusión o inclusión, que no deben ser el centro de atención porque nos situaríamos en un conflicto entre lo urgente y lo importante.

Lo primero, que es fomentado por las élites de antaño para no perder sus privilegios y canonjías sacrificando lo segundo, y que es lo que importa, la verdadera representación.

Por supuesto, para este debate se requiere de civismo y formación, algo que Pablo Gómez deberá de guiar y que debiera comprender.

POR FERNANDO ZÁRATE SALGADO

DIPUTADO LOCAL EN LA CDMX

XXX TWITTER: @FernandoZarateS

MAAZ