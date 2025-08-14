La empresa radiofónica “Radio Cadena Nacional”, conocida también como “RCN”, es una de las empresas de radio más reconocidas en el país, misma que nacería en la década de los años 40, siendo una de las más antiguas de la industria.

Este grupo de medios de comunicación que abarca la propiedad de estaciones de radio, así como una importante cadena de representación nacional, sería creada por el legendario empresario Rafael Cutberto Navarro Huerta, quien a través de los años lograría adquirir una gran cantidad de estaciones propias y afiliadas en todo el territorio nacional, transmitiendo sus contenidos originales desde sus instalaciones, ubicadas en la calle de Vallarta #1 en la Ciudad de México.

Una de las emisoras que tendría como identificador dentro de sus siglas las iniciales de Radio Cadena Nacional, sería XE RCN – 1110 kHz que tendría, a su vez, las mismas iniciales del nombre y apellidos de su propietario y director Rafael Cutberto Navarro.

“Escucha diariamente RCN, la que le Gusta a Usted…” sería una de las identificaciones con la cual se anunciaría la radiodifusora y comercializadora, fundada en 1948 por Navarro, quien anteriormente ya había operado otras estaciones en su natal Guanajuato y habría adquirido experiencia al haber colaborado en la XEX de la Ciudad de México.

RCN se convertiría, sin duda alguna, en una de las empresas radiofónicas más grandes e importantes del país, representado a un centenar de emisoras de radio. Una de las razones de su éxito, sería por el contenido único que generaría dentro de sus estudios, principalmente a través de sus importantes y exitosas radionovelas.

Junto con “Radiodifusoras Asociadas” (Cadena RASA) de la familia Laris, XEW del entonces “Telesistema Mexicano” y “Radioprogramas de México” (RPM) de Clemente Serna, Radio Cadena Nacional formaría parte de las grandes cadenas radiofónicas que realizaban y distribuían radionovelas a nivel nacional.

Entre muchas de las novelas que realizó “Producciones RCN”, sería “Kaliman. El Hombre Increible”, serie que creó junto con el señor Modesto Ramón Vázquez González, la que resultaría tener mayor fama y catapultaría a la emisora y a RCN al éxito nacional e internacional.

Sería el señor Luis Manuel Pelayo Ortega, quien daría voz a Kaliman y saltaría a la fama para más adelante llegar a la televisión y al cine, realizando decenas de películas al lado de Cantinflas, Pedro Infante, Mauricio Garcés y otros grandes artistas de la época. También conduciría programas como “Sube, Pelayo, Sube” y haría doblajes relevantes para películas de Walt Disney y otras cadenas norteamericanas.

Gracias a sus contribuciones a la industria, Cutberto Navarro sería considerado uno de los pilares de la radio en México y Latinoamérica, así como un hombre visionario y precursor en la elaboración de contenidos creativos en los medios de comunicación.

Tras varios años de éxitos para RCN, en 1973 el corporativo “Radio Programas de México” del empresario radiofónico Clemente Serna Martínez y su hijo Clemente Serna Alvear, adquieren la emisora 1110 de amplitud modulada a Radio Cadena Nacional.

Para 1974, XERCN cambiaría su distintivo a XERED-AM para dar paso a “Radio Red”, una de las emisoras pioneras de formato hablado y noticioso en donde nacería el programa “Monitor”, conducido por José Gutiérrez Vivó.

Actualmente Radio Cadena Nacional es liderada por el señor Sergio Fajardo y Ortiz, empresario radiofónico que ingresaría a la radio en 1955, hoy en día es concesionario de estaciones de radio en el Estado de Guerrero y representante nacional en las emisoras de XEXN en Ures, Sonora; XHHU en Martínez de la Torre, Veracruz; XHIG en Iguala, Guerrero; XHPT en Misantla, Veracruz; XHSQ en San Miguel de Allende; Guanajuato, XHTF en Monclova, Coahuila y XHZC en Río Grande Zacatecas; todas ellas representadas bajo la cadena RCN.

Durante la “60 Semana Nacional de la Radio y la Televisión”, organizada por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), Fajardo sería galardonado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador por la “Trayectoria de la Radio”.

Dentro de su corporativo ubicado en Lago Victoria #78, en la Ciudad de México, también colaboran sus hijos Sergio Fajardo Carrillo y Rafael Fajardo Carrillo así como otros ejecutivos con amplia experiencia en la industria como María Guadalupe Campuzano y Alejandra Gómez Gálvez, por mencionar algunos.

Después del cambio de siglas a XE RED, las siglas XE RCN se trasladaron a Tijuana, Baja California, con la operación de las empresas “Uniradio” y luego de “Radio Cadena Enciso”. Actualmente son utilizadas por la emisora 1470 de amplitud modulada, que transmite éxitos en inglés y español bajo la marca “RASA 1470. Llegó para Quedarse”, al estar afiliada a la “Gran Cadena RASA”. Esta emisora llevó antes las siglas XEAU y luego XEBBC, pero con el paso del tiempo recibió las nuevas siglas XERCN, mismas que continúa utilizando hasta ahora.

Es así como Radio Cadena Nacional continúa siendo una de las cadenas de representación nacional más antiguas de México, siempre buscando generar un valor agregado en la comercialización, el servicio, la asesoría legal, técnica, el cabildeo con autoridades en favor de sus representados y la generación y distribución de contenidos de calidad y de alta gama.

