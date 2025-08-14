En términos jurídicos, este derecho implica la facultad de toda persona para buscar, recibir y difundir información, ideas, opiniones o pensamientos por cualquier medio, sin censura previa y sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Sin embargo, este derecho no es absoluto, pues su marco jurídico contempla restricciones legítimas cuando sea necesario proteger otros derechos igualmente relevantes, como el honor, la vida privada, la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas. Como sabemos, su esencia e importancia radica en ser el pilar de un Estado democrático de derecho, toda vez que habilita el debate público y el control ciudadano sobre el ejercicio del poder. No obstante, este derecho debe sujetarse a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Es así que, para consolidar y fortalecer su ejercicio, la Academia Mexicana de la Comunicación, bajo la atinada conducción de Ricardo Homs; la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, dirigida por Guillermo Tenorio Cueto; y el diario El Yaqui, que forma parte del Grupo Empresarial ISA Corporativo, presentan una iniciativa para profundizar en conocimientos innovadores y valiosos para su protección, defensa y promoción, mediante la publicación de la obra titulada Libertad de Expresión: La Visión Jurídica.

En ella, resulta evidente el ejercicio responsable y garantizado de la libertad de expresión, indispensable para la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en un Estado democrático de derecho. Los especialistas en la materia -Luis Raúl González Pérez, Gerardo Laveaga, Eugenia Paola Carmona Díaz de León, Iván Adelchi Peña Estrada, Ernesto Villanueva, Raúl Contreras Bustamante, Karla Cantoral Domínguez, Gisela María Pérez Fuentes, Claudia de Buen Unna, entre otros-, presentan sus colaboraciones en temas como: la libertad de expresión como derecho humano básico desde los medios de comunicación; la libertad de expresión en los procesos electorales; la enseñanza universitaria de la legislación sobre libertad de expresión y derecho a la información; la libertad de expresión en el ámbito académico; el derecho al olvido en internet; la libertad de expresión en el espacio digital; el derecho de réplica en el entorno digital; la protección jurídica al derecho a la reputación honorable; la reparación del daño moral; el derecho de rectificación; así como los desafíos en materia de seguridad para el ejercicio periodístico y el uso de la inteligencia artificial en el periodismo, entre otros.

La intención de esta obra es generar conciencia sobre los retos significativos que enfrenta la libertad de expresión en un contexto global marcado por la expansión de las redes sociales, la desinformación y la polarización social. Hoy, más que nunca, el debate debe centrarse en encontrar un equilibrio entre la protección de este derecho fundamental y las nuevas dinámicas del entorno digital, evitando que se utilice como pretexto para censurar voces críticas o limitar el escrutinio público, elementos indispensables para la salud democrática del país. El Estado, en este sentido, tiene el deber de proteger no solo el contenido del mensaje, sino también el proceso de formación de la opinión pública y el libre intercambio de información. Por ello, aspiramos a que esta obra se convierta en una referencia para el análisis de estos y otros temas, fomentando la conciencia social y elevando la calidad informativa de la ciudadanía.

POR HILDA NUCCI

COLABORADORA

@HILNUCCI

