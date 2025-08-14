La Doctrina Monroe del siglo XXI

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia y será responsabilizado por sus crímenes despreciables”: Pam Bondi



“Se busca”. Como en una película del “viejo oeste” o una trama de la CIA, Estados Unidos volvió a desplegar su arsenal simbólico y coercitivo al duplicar la recompensa para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro: pasó de 25 a 50 millones de dólares por información que conduzca a su arresto. Este gesto, más allá de su costo monetario, reaviva una mirada profundamente arraigada: la Doctrina Monroe, aquella histórica premisa de 1823 que proclamaba América para los americanos —pero solo en la interpretación de Washington—, utilizada hoy no como su visión expansionista, sino como justificante para intervenir bajo la bandera de la seguridad continental.

Aunque pareciera que este despliegue viene solo de la cabeza de Trump, es algo institucional. Si bien la historia reciente es clara, y en 2020 fue la administración Trump quien acusó a Maduro en un tribunal federal de Manhattan por narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína y ofreció 15 millones de dólares como recompensa, la administración Biden —tras las elecciones de 2024, calificadas de fraudulentas por Estados Unidos—, elevó esa cifra a 25 millones e incluso extendió recompensas a funcionarios fieles de Maduro como Diosdado Cabello y el ministro Vladimir Padrino, con montos adicionales de 25 y 15 millones de dólares, respectivamente.

A este escenario se añade el señalamiento público hacia el régimen chavista como un cártel narcoterrorista, encabezado por el Cártel de los Soles, en cooperación con organizaciones terroristas como el venezolano Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, mexicano. Al respecto, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, fue enfática: “Maduro es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y ha introducido drogas mortales —mezcladas con fentanilo—, en nuestro país”. Lo anterior, porque presuntamente la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus aliados, de las cuales casi 7 toneladas estarían directamente relacionadas con su persona; además, el Departamento de Justicia confisca más de 700 millones de dólares en activos, incluyendo aviones privados, vehículos y propiedades vinculadas a los líderes venezolanos.

Como era de esperarse, desde Caracas, la respuesta fue casi inmediata; sin embargo, esta vez no fue Maduro, sino el canciller Yván Gil, quien calificó la medida de “burda operación de propaganda política”, una “cortina de humo” para distraer a los estadounidenses de sus propios problemas. La estrategia mediática no pasó desapercibida, unos días después, el secretario de Estado, Marco Rubio, compartió en redes el cartel oficial de la recompensa y enfatizó que esto ya no era mera aplicación de la ley, sino un asunto de seguridad nacional que podría involucrar a las Fuerzas Armadas. Palabras que no son inocuas.

Así, no es casualidad el énfasis trumpista en el narco-terrorismo, presentado como la nueva amenaza continental, refleja una lógica inmutable, convertir los conflictos políticos y sociales en la región en una extensión de la agenda de seguridad de Estados Unidos. Aunque Maduro sea un dictador y culpable de todo lo que se le acusa, para la Casa Blanca es el pretexto perfecto para volver a establecer la narrativa de justificar acciones de presión —judicial, política y militar—, y presentar a cualquier gobierno incómodo como una amenaza a neutralizar. Bajo la bandera de la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, Washington reaviva su tradición intervencionista y acentúa la polarización regional. La recompensa por Maduro no solo es jugosa, también es la implementación de la Doctrina Monroe del siglo XXI.

POR ADRIANA SARUR

COLABORADORA

@ASARUR





