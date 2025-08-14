La discapacidad no es mía, sino del contexto

Uno de los grupos más discriminados, que enfrenta enormes barreras estructurales que impiden el acceso a sus derechos y oportunidades, se trata de las personas con discapacidad. Durante el recorrido histórico han sufrido comportamientos y actitudes que provocan su exclusión, en algunos casos hasta maltrato, asignando la responsabilidad de las condiciones de salud o físicas a ellas mismas y no al contexto cultural y social.

La discapacidad tiene como causa principal la diversidad funcional de un órgano, de la mente o cualquier otra parte del cuerpo, definidas de forma científica, médica y no desde el ámbito social. Implica un funcionamiento diferente, pero que no necesariamente está asociado a la reducción, limitación o menoscabo en su participación en el mundo, y ejercen sus derechos al igual que todas las personas. Las propias leyes han dejado desprovisto este tema, pues lo asemejan con una incapacidad para el desarrollo de las funciones, propiciando la normalización de conductas que provocan ideas negativas acerca de ellas.

Lo cierto es que, desde la lectura del artículo 1º de la Constitución General de la República, “todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen obligaciones en derechos humanos”, se asocian a responsabilidades importantes para garantizar su inclusión social y el goce efectivo de sus derechos fundamentales, un compromiso en el que tenemos incidencia todas las personas. La inclusión significa propiciar su independencia y participación igualitaria, sin sustituir sus decisiones, implica que cualquier red de apoyo, persona de confianza o autoridad misma, respete la voluntad de la persona y que se supere la idea de que, derivado de su diversidad funcional, requiera asumirse por alguien más. Una política incluyente involucra el respeto de los intereses individuales.

De conformidad con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, ésta se divide en física, mental, intelectual y sensorial. Cada categoría tiene exigencias propias y requiere de ajustes específicos que permitan su participación integral. De conformidad con las cifras del INEGI, para 2023, la población de 5 años y más con discapacidad en México fue de 8.8 millones; de ese porcentaje, 46.5% hombres y 53.5% mujeres. Aunque los indicadores dan cuenta de que son un grupo con gran representatividad, lo cierto es que se encuentran subrepresentados en la participación política y social.

De este modo, el entendimiento de esta categoría asociada a la condición de discapacidad puede resultar sencilla, siempre que se quiera, e involucra a las barreras que pueden provocar su aislamiento, principalmente social, las actitudes, el propio lenguaje que les afecta de manera desproporcionada, asociándolas a minusvalía, lo cual resulta impropio, porque desde el enfoque igualitario, todas las personas son iguales. Una forma correcta de referirse es “persona con discapacidad”, colocando en el centro a su dignidad.

Por tanto, la comprensión de su contexto resulta sencilla; si una persona tiene una diversidad funcional provocada por la ansiedad o la esquizofrenia, ésta puede mantenerse con una medicación adecuada por un especialista; la discapacidad visual se resuelve utilizando lentes, por lo que la participación de las autoridades del Estado es indiscutible, y nos deja ver que la discapacidad no es propia, sino del entorno, del conjunto de obstáculos, materiales o incluso derivados de ideas que provoca segregación.

Conviene precisar que la discapacidad también ha permeado cuestionamientos que culpabilizan a quienes están vinculados a esa diversidad funcional, lo que implica reducir sus derechos, su individualidad y autonomía. Las razones que sustentan la discapacidad no debieran estar asociadas a prejuicios, prácticas o creencias religiosas, también es cierto que, si bien la discapacidad física es la que mayormente consideramos, existen otros tipos que involucran un análisis estricto para resolver casos que les involucran.

Un punto relevante es el del lenguaje, que también provoca actos de discriminación, situando en la mayoría de los casos una disminución valorativa que impiden el acceso a los servicios, a los derechos, a cuestiones tan básicas como la movilidad, la libertad en la toma de decisiones, el derecho a la recreación y la cultura, un desarrollo basado en la correcta inclusión que propicie su autonomía plena, donde los servicios de salud tienen enormes desafíos para satisfacer estas exigencias innegables.

También es cierto que el desconocimiento de algunas condiciones específicas como el autismo, el Síndrome de Down, Asperger, tienen incidencias en el sector laboral, productivo, social, electoral y educativo, con implicaciones importantes en la autonomía financiera, el trabajo también representa una realización personal y recibir una remuneración justa tiene que ser una consecuencia.

En el ámbito de la impartición de justicia, si bien es cierto que existen honrosas resoluciones que han allanado el camino en el ámbito electoral y de derechos humanos, resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también lo es que, la principal barrera a la que se enfrentan las personas con discapacidad son los estereotipos de la comunidad, estigmatizándolas y provocando su discriminación. Una forma indiscutible de comprenderla es atendiendo a que no se trata de una responsabilidad propia, sino de un contexto en el que debemos participar todas y todos.

Fabiola Martínez Ramírez

Directora del Departamento Regional de Derecho, Tecnológico de Monterrey, Región CDMX

EEZ