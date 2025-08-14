De la derrota a la gloria: PSG campeón de la Supercopa de Europa ante el Tottenham

El Paris Saint-Germain y el Tottenham Hotspur regalaron una emocionante Supercopa de Europa 2025. Cuando todo parecía definido para los Spurs, el conjunto de Luis Enrique igualó el partido en el último suspiro para, posteriormente, ganarlo en la tanda de penales. El ambiente que se vivió en el Estadio Friuli fue electrizante; en las gradas se vivieron las dos caras de la moneda.



En la previa a la Supercopa de Europa había un amplio favorito: el PSG. ¿Por qué? Por haber tenido una campaña anterior extraordinaria, en la que ganaron Copa de Francia, Ligue 1 y Champions League. Además, estuvieron presentes en la final del Mundial de Clubes —que perdieron ante el Chelsea— y, porque la realidad es que tienen un plantel muy superior a los Spurs. Para rematar, Son Heung-min dejó el equipo días antes del partido: su mejor jugador pidió salir del club.



Todos estos datos y contexto se borraron literalmente cuando el árbitro João Pinheiro dio el silbatazo inicial. El cuadro de Thomas Frank inició con todo, muy superior a los parisinos. Al minuto 39, por la vía del balón parado, Micky van de Ven adelantó a los londinenses en el marcador. Arrancando la segunda mitad, Cristian “Cuti” Romero marcó el 2-0, un balde de agua fría para los dirigidos por Luis Enrique.



El partido fue tomando rumbo: los ingleses iban consumiendo el reloj y parecía que iban a dar el batacazo de vencer al mejor equipo del año. Sin embargo, Lee Kang-in hizo el descuento al 85’; había esperanza. Apareció la tensión en el estadio y, al 90+4, Gonçalo Ramos hizo explotar a los franceses con el 2-2.



El envión anímico tenía claro destinatario. Los Spurs sufrieron un golpe muy duro; tenían todo listo para celebrar y todo eso se había esfumado en muy poco tiempo. Se vio reflejado en los penales: Chevalier y Kang-in fallaron sus tiros y, a la postre, el PSG se proclamó campeón de la Supercopa 2025, lo que les permite soñar con el sextete.



El trabajo que ha realizado Luis Enrique ha sido fenomenal: el equipo se conoce de memoria, juega con muchas asociaciones y el rendimiento individual de cada jugador es excelso. Es cierto que ni en este partido ni en la final frente al Chelsea jugaron como se esperaba, pero eso no empaña en absoluto lo que han logrado.



Este proyecto del PSG luce para continuar de esta manera por muchos años. La directiva está haciendo un muy buen trabajo trayendo a figuras jóvenes que aporten al esquema de Luis Enrique, y el propio entrenador ibérico está contagiando de hambre a cada uno de los jugadores para pelear por más títulos.

POR MARIANO TORRES

