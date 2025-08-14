LA BUENA

Una buena lección dio a diputados de la CDMX Ana Karen Sotero, estudiante de Economía de 23 años y galardonada con uno de los premios de la Juventud, a quienes regañó por no poner atención al discurso de agradecimiento que pronunciaba.

EL MALO

Autoridades chinas procesaron al ídolo del pop japonés Kenshin Kamimura, por acosar a la mujer que trabajaba como su intérprete en Hong Kong. Fue echado de la agrupación One N’ Only, y podría pasar 10 años en prisión.

LA FEA

Vincularon a proceso a Flor ‘N’, una mujer de 77 años, acusada de maltrato animal, luego de que se llevó a una perra llamada Moni a su domicilio y la can fue hallada enterrada en una jardinera junto al edificio donde vive.

MAAZ