Administración de justicia pronta, completa e imparcial. Demanda ciudadana de atención impostergable

A partir del 1 de septiembre iniciarán sus funciones los nuevos ministros, magistrados y jueces de la Federación y de las entidades federativas. Tengo la confianza de que en un corto plazo empezaremos a percibir los cambios con un sistema de justicia que garantice su impartición pronta, completa e imparcial, como lo mandata nuestra Carta Magna, que deje atrás los graves rezagos y, en algunos casos, la justicia selectiva.

La administración de justicia sigue siendo una de las demandas más sensibles de la sociedad, por lo que en el ámbito de nuestras atribuciones debemos promover su cumplimiento.

La transformación del Poder Judicial es un proceso esencial; sin embargo, como lo he señalado en columnas previas, será necesario que las Fiscalías estén a la altura de este nuevo sistema, a efecto de poder contar con carpetas de investigación técnicamente bien integradas que reduzcan los niveles de impunidad que desafortunadamente mantienen niveles elevados pero, más aún, brindar una atención profesional y cercana a las víctimas y denunciantes.

Hace una semana, una noticia sacudió a nuestro país, por la crudeza de los hechos: Fernando, un pequeño de escasos cinco años de edad, fue asesinado por una familia vecina que lo había arrebatado de los brazos de su madre, de nombre Noemí, en el municipio de los Reyes La Paz, aparentemente por una deuda que mantenía con aquéllos por mil pesos.

No creo que exista explicación para esta atrocidad concebida en las mentes enfermas de los tres miembros de la familia que se encuentran en prisión preventiva vinculados a proceso.

De acuerdo con la abogada de la madre de Fernandito, después de que le fuera arrebatado y sustraído de su domicilio como garantía para el pago de mil pesos, acudió a solicitar la intervención del DIF Municipal y denunciar los hechos ante las fiscalías de los Reyes La Paz y de Ciudad Nezahualcóyotl, sin recibir ayuda oportuna, por lo que deben investigarse las omisiones y, en su caso, imponerse las sanciones que correspondan; pero además, de manera urgente, revisar los protocolos y procedimientos de atención que garanticen el debido apoyo a las víctimas, denunciantes, y de quienes acuden en busca de ayuda. Por supuesto, se exige la profesionalización y capacitación de los funcionarios, sobre todo de quienes estén o puedan estar a cargo en casos de violencia hacia mujeres, niños y adolescentes.

Lamentable darte cuenta de que dicho crimen pudo haberse evitado si tan sólo los funcionarios del DIF Municipal y las fiscalías hubieran actuado con la debida diligencia.

Con respeto a la división de poderes, hago un respetuoso llamado a la gobernadora y al Fiscal General de Justicia del Estado de México, así como a la presidenta municipal de los Reyes La Paz, a implementar los cambios necesarios para prevenir estos lamentables hechos. Por supuesto, un llamado a las autoridades competentes de todas las entidades federativas.

Desde las comisiones de Seguridad Ciudadana y de Justicia en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, seguiré trabajando en la transformación de las instancias competentes en materia de procuración y administración de justicia en beneficio de las familias mexicanas.

Mi más sentido pésame y solidaridad a Noemí, la madre de Fernandito, y su familia.

SERGIO MAYER BRETÓN

@SERGIOMAYERB

DIPUTADO FEDERAL DE MORENA

EEZ