En días recientes, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal informó del traslado a Estados Unidos de 26 personas privadas de la libertad, recluidas en diferentes centros penitenciarios del país, que eran requeridas por autoridades estadounidenses debido a sus presuntos vínculos con organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas en ese país.

Este último hecho representa un claro ejemplo de que México mantiene una colaboración activa y efectiva con Estados Unidos en materia de seguridad, con voluntad pero también bajo una lógica distinta a la que imperó durante décadas.

Hoy hay una relación de cooperación, no de subordinación.

Desde 2018, con la llegada de la Cuarta Transformación, nuestro país ha buscado un trato de igual a igual, basado en el respeto a la soberanía y en objetivos compartidos.

En los últimos meses ha habido voces que piden condicionar el T-MEC —nuestro principal acuerdo comercial— a cuestiones de seguridad.

Ese enfoque, creo, es un error.

El comercio y la seguridad son asuntos distintos, aunque ambos puedan influir en la estabilidad de la región. Supeditar uno al otro distorsiona la relación y reduce la posibilidad de construir soluciones reales a problemas como el narcotráfico y el tráfico de armas.

Lo que requieren ambos países es un acuerdo binacional de seguridad renovado, diferente a los pactos del pasado que colocaban a México en una posición de desventaja.

Este nuevo acuerdo debe partir de un principio básico: la responsabilidad compartida.

Por un lado, Estados Unidos debe comprometerse con una estrategia efectiva para detener el flujo ilegal de armas hacia el sur, que alimenta la violencia en nuestro territorio. No es un secreto que gran parte del poder de fuego de los grupos criminales en México proviene de ese tráfico ilícito. Mientras no se frene, será difícil contener la violencia.

Por otro lado, México debe continuar fortaleciendo sus acciones para impedir el envío de drogas hacia el norte, particularmente de sustancias como el fentanilo, que está provocando una crisis de salud pública en Estados Unidos.

Pero no basta con medidas operativas.

En ambos frentes se requiere atacar las estructuras financieras que permiten la operación de estas redes criminales. El dinero es el combustible del crimen organizado; si no se corta ese flujo, las organizaciones se reconfiguran y continúan operando. En este sentido, México ha dado un paso firme con la aprobación de la Ley de Lavado de Dinero.

Un acuerdo binacional serio debe contemplar inteligencia financiera, intercambio de información y mecanismos conjuntos para el aseguramiento de bienes y recursos.

Solo así podremos transitar de operativos coyunturales a una estrategia de largo plazo que garantice la seguridad y la paz en ambos lados de la frontera.

POR WALDO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

COLABORADOR

EEZ