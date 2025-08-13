Violencia criminal contra la Infancia

Son múltiples y variadas las formas de violencia que se cometen contra la infancia, en especial, a menores afectados por la pobreza y otras vulnerabilidades, que hacen más pesada la cadena de la victimización.

La violencia física, emocional y sexual que sufre la infancia, se ve agravada por el abandono, la negligencia y la conflictividad social que afecta a muchas familias, dejando secuelas en la salud mental, el desarrollo cerebral de los infantes y los efectos de largo plazo en conductas de riesgo, como las adicciones, el bajo rendimiento o abandono escolar y la perpetuación de los ciclos de violencia en la vida adulta.

Llama la atención la dimensión regional de la violencia contra la infancia, en América Latina y el Caribe, destaca la incidencia de la violencia armada, el maltrato corporal y la violencia sexual. Según datos de la UNICEF, México se ubica como el segundo país con más agravios contra la infancia.

Si bien es cierto que hay antecedentes de agresiones en contra de familias enteras por diversas causas, el crimen organizado ha modificado los patrones de conducta violenta, muy probablemente a consecuencia de la desintegración de las células de la delincuencia y la desactivación de sus liderazgos, lo que ha elevado, como daño colateral, el nivel de violencia general y el que afecta a la infancia.

En los últimos días, las noticias sobre la ejecución de dos menores en el Estado de México, ha cimbrado a la opinión pública. Se trata de un niño de cinco años, golpeado hasta morir por una supuesta deuda de mil pesos, en el municipio de Los Reyes La Paz; y de una niña de doce años, ejecutada a balazos en su humilde vivienda del municipio de Chalco; de acuerdo a las autoridades, este último caso fue por deudas de sus familiares con grupos dedicados al narcomenudeo.

Algunas de las frases repetidas en los funerales recordaban los viejos códigos, aún entre delincuentes: “los niños no se tocan”, “con la familia no se metan”.

Cobrar con la sangre de los niños las deudas del vicio o del crimen, es una monstruosidad inadmisible que debería poner en alerta máxima a autoridades y sociedad entera.

Algo más tenemos que hacer en materia de contención y prevención de la violencia contra la infancia, que esperar el largo ciclo redentor de la distribución de la riqueza y la anhelada igualdad social, que parece tranquilizar la conciencia de algunos de nuestros gobernantes.

El tema es más profundo y urgente. Estudios recientes han estimado que entre 35,000 y 45,000 menores han sido reclutado y explotados por el crimen organizado en las últimas dos décadas, y hay miles cada vez más expuestos. Hoy, son blanco de la violencia para el ajuste de cuentas.

Es necesario poner la mirada de todos y la inversión pública, en acciones integrales para crear entornos seguros para la infancia: integración familiar y educación comunitaria están en primera línea y, desde luego, la atención directa y especializada a quienes han sido dañados o están más expuestos. Para esto, si debe haber recursos.

Columna Poliedro

POR MARCO ADAME CASTILLO

ANALISTA Y CONSULTOR POLÍTICO

@MARCOADAME

MAAZ