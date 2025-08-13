Trump en Alaska: presidente, estrella de rock and roll o emperador

En menos de una semana, Donald Trump ha ensayado todas las respuestas posibles. Militarizó Washington subordinando a la Policía local y a la Guardia Nacional. Firmó en secreto una orden que autoriza al Pentágono a usar al Ejército y drones contra cárteles en México, Venezuela, Haití y El Salvador. Y este viernes, volará solo a Alaska para sentarse con Vladimir Putin a negociar la paz, sin ONU, sin aliados, sin testigos incómodos.

No es una secuencia de noticias: es un manual de poder concentrado. El tipo de poder que no pide permiso, que decide el teatro y reparte los papeles. La pregunta es inevitable: ¿estamos hablando del Presidente de la nación… de una estrella de rock and roll… o de un emperador en pleno siglo XXI?

La escena de Alaska tiene un valor simbólico que no hay que subestimar. Es la última frontera de Estados Unidos, la única que mira directamente a Rusia, y el lugar donde las distancias se acortan y las potencias pueden hablar sin atravesar océanos. En la lógica imperial, las fronteras no sólo se defienden: se exhiben. Ir a Alaska para hablar con Putin no es geografía, es un mensaje: este territorio es nuestro punto de encuentro... y de advertencia.

Pero Alaska también recuerda que el territorio es una moneda de cambio. No necesariamente porque alguien vaya a ceder una parcela de tierra, sino porque en la geopolítica contemporánea se negocian accesos, rutas marítimas, espacios aéreos, zonas de despliegue militar. Lo que se ponga sobre la mesa podría implicar quién vigila el Ártico, quién patrulla los corredores energéticos o quién calla ante la expansión de la influencia del otro.

El impacto geopolítico de esta reunión va más allá de la guerra en Ucrania. Es la consagración de un modelo donde las disputas globales se resuelven en citas privadas entre líderes que concentran en sí mismos las decisiones estratégicas. El multilateralismo queda como adorno, y la diplomacia formal como un eco débil de lo que fue.

Este tipo de encuentros bilaterales de alto calibre redefinen las jerarquías: quien no está invitado, no decide. Europa queda relegada al rol de espectador, China observa para aprender y adaptarse, y el resto del mundo entiende que, en el nuevo orden, la mesa es más pequeña y las sillas se reparten entre pocos.

Si algo deja claro esta secuencia –militarización interna, doctrina de intervención extraterritorial contra actores no estatales, y cumbre bilateral en territorio simbólico– es que Trump gobierna bajo un principio que combina show y poder duro. Como estrella, domina el escenario; como emperador, dicta el guion.

Quizá el viernes no se firme nada. Pero lo que sí quedará claro es que estamos en un tiempo donde las reglas globales ya no se escriben en conferencias de prensa, sino en conversaciones cerradas. Donde el territorio vuelve a ser trofeo y advertencia. Y donde, a veces, un presidente puede ser también la estrella… y el emperador.

El último en salir, apague la luz

POR STEPHANIE HENARO CANALES

COLABORADORA

@StephanieHenaro

MAAZ