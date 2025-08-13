Del informe a Xicoténcatl

Tendrá la presidenta Claudia Sheinbaum un 1 de septiembre muy ajetreado. Ese día, con motivo de su Primer Informe de Gobierno, emitirá un mensaje en Palacio Nacional resumiendo los logros de lo que va de su administración. Además, estará atenta de la entrega del documento en el Congreso de la Unión. No sólo eso, sino que asistirá a la casona de Xicoténcatl, como invitada especial, a la rendición de protesta de los nueve ministros de la nueva Suprema Corte.

La invitó Hugo Aguilar

Por cierto, la presidenta Sheinbaum dijo que fue el próximo presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, quien le envió la invitación para asistir a su rendición de protesta. Lo interesante es que no mencionó nada de la que supuestamente le haría llegar el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

Hoy la ratifican

A un paso de ser ratificada como subsecretaria de Hacienda está Maricarmen Bonilla. Ya compareció ante la Tercera Comisión de Asuntos Económicos de la Comisión Permanente, presidida por el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, y se prevé que este miércoles el pleno avale su nombramiento, incluso con votos de la oposición.

La pregunta es si Andy irá

Que siempre sí invitaron a la dirigencia de Morena a la Plenaria de la bancada de San Lázaro. Es decir, la dirigente Luisa María Alcalde acudirá a la reunión y ofrecerá un mensaje. Pero la nota es que también convocaron al secretario de Organización, Andy López Beltrán. De acudir, sería su reaparición en un evento de su partido.

Empatía y humildad

Sentidas disculpas ofreció la gobernadora del Edomex, Delfina Gómez, por los asesinatos de menores en la entidad. En la inauguración del Centro LIBRE para las Mujeres, en Chalco, la mandataria externó su dolor por los crímenes contra Fernandito y Dulce. No como otras, que hasta falsean dictámenes para no asumir su responsabilidad.

Banderazos, a montones

Muchas obras en desarrollo tiene la SICT, a cargo de Jesús Esteva. El funcionario supervisa personalmente todas para que se realicen en tiempo y forma. Por ejemplo, los trenes de pasajeros que irán de la Ciudad de México a Pachuca y a Querétaro, múltiples construcciones carreteras y puentes vehiculares.

Calzado chino, con los días contados

En cosa de días el gobierno prohibirá temporalmente la importación de calzado procedente de países con los que México no tiene tratado de libre comercio. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que se busca proteger a los 130 mil trabajadores de la industria nacional, y lanzó un “ya basta” a los zapatos que entran sin pagar impuestos.

