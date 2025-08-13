Reflexiones…

Ha terminado la primera fase de la Leagues Cup, un certamen que demanda de forma urgente un cambio para obtener paridad entre ambos circuitos en cuanto a las condiciones en que se disputa. A pesar de otorgar a algunos mexicanos el mote de local administrativo, de cualquier manera, tenían qué seguir viajando largas distancias entre sedes, siempre a la de los escuadrones estadounidenses.

Se clasificaron cuatro de cada liga a la siguiente fase y aunque reconozco la espectacularidad de dicho formato, la meritocracia vuelve a quedar a un lado. Si yo la organizara decidiría que avanzaran del uno al ocho, incluso de 36 clasificados recortaría a 16, para que equipos lleguen con posibilidades a la última jornada y no haya tantos que estén muertos deportivamente y pongan a los suplentes.

volviendo al tema de los viajes, las escuadras gringas calificadas a la siguiente fase disputaron todos sus partidos en su estadio, sin tener que hacer un solo traslado durante los tres primeros choques. Es mucho pedirle al señor Miquel Arreola y los suyos que exijan más justicia para los intereses de los que representa, por lo que solo me queda exponer mi queja ante este atropello.

Querétaro rebasó los 6 mil kilómetros recorridos, Mazatlán se zumbó 5 mil 723, y quedaron fuera. Paradójicamente quienes menos viajaron, como Tigres, lograron su clasificación a los cuartos de final. Las cosas mejoraron para ciertos equipos en esta edición, pero no deja de ser triste que se le siga dando tanta importancia dentro de la FMF, a un torneo que no otorga nada para los clasificados a Concachampions, y en contraposición puede derivar en lesiones graves para algunos jugadores, en algo que es inherente al deporte y siempre sucederá por un premio que económicamente tampoco es del todo llamativo, como sucedió, por ejemplo, en el mundial de clubes.

En fin, que más allá de esto tendremos choques sumamente interesantes, como el Inter de Miami de Lionel Messi enfrentándose a los Incontrolables Tigres de Guido Pizarro que llevan 19 goles en 43 tiros a puerta durante este semestre, una productividad de tintes tremendos y que por el momento callan a los detractores iniciales del argentino. Se sabía de su amplia preparación para ostentar el cargo, lo que se dudaba era el profesionalismo en una institución que en últimos años ha sido gobernada por el sindicato de los históricos.

Toluca enfrenta al Orlando, el campeón de nuestra liga que dominó absolutamente su sector, el Seattle ante el Zarandeado Puebla que mostró lapsos de buen futbol y Pachuca del “Jimi

“Lozano que con un proyecto serio también parece que le va bastante bien. Muchas cosas qué transformar, pero se viene lo bueno en el torneo binacional. Ojalá el otro año veamos visitas recíprocas para que la cosa sea más pareja y el aficionado mexicano tenga la oportunidad de ver a algunas de las estrellas que ha reclutado el territorio vecino.

