¿Quién te pisa los talones?

Si un político admite una equivocación, un error, es porque alguien le pisa los talones.

No hubo un periodo de reflexión para percatarse de que sus decisiones generaron consecuencias negativas: caída en los índices de popularidad, críticas en la opinión pública, tormenta en las redes sociales.

Los asesores -si los hay- administran los miedos y las fragilidades de quienes viven el vértigo de la arena pública. Quien hace política tiene siempre un pie cerca del abismo. Sólo le queda un ojo para mirar sus acciones, el otro vigila a sus enemigos, que se multiplican desde el primer día que asume funciones. La desconfianza genera una escucha selectiva, el filtro que lo lleva a la trampa del punto ciego.

Quienes gobiernan utilizan las mismas frases -desgastadas de tanto uso- para defenderse. Culpan a su antagonista: fue la derecha, los conservadores, los reaccionarios, observen al Centro de pensamiento, la revista, al grupo de intelectuales que me ataca. De eso va el juego, ¿o no?

Antes de continuar por ese camino les recomiendo una ojeada a cualquier libro de historia del pensamiento político. Todos los deslices acumulados laceran sus administraciones. Es una gota que erosiona, una gota que significa miles de votos menos, una gota que genera la percepción de la ineficacia, de la repetición de los pecados, un “no somos iguales” que se evapora.

Cuando un político convoca a una conferencia o fija una postura en sus redes sociales para excusarse es porque está en medio de la tormenta. El control de daños activa los engranajes, los presupuestos que mueven a los cabilderos y spin doctors (cortinas de humo en proceso). El declarante se muerde la lengua cuando tiene que salir a la tribuna pública a que le arrojen jitomatazos virtuales.

El performance es un plus para la audiencia. Recordemos las palabras de Richard Nixon cuando renunció a la Presidencia de los Estados Unidos: “Habría preferido llevarlo a cabo hasta el final, sin importar la agonía personal que ello implicara, y mi familia me instó unánimemente a hacerlo. Pero el interés de la nación siempre debe anteponerse a cualquier consideración personal”. Conmovedor.

Kathryn Schulz escribe en su libro En defensa del error: “Gracias al error podemos revisar nuestra manera de entendernos a nosotros mismos y enmendar nuestras ideas sobre el mundo”. Y nos recuerda que el arte de dominar el ego no es para principiantes (ni para políticos): “Tener razón será gratificante, pero al final es estático, una mera afirmación. Equivocarse es duro y humillante, y en ocasiones hasta peligroso, pero al final es un viaje, y también un relato”.

POR DANIEL FRANCISCO

Subdirector de Gaceta UNAM

@dfmartinez74

