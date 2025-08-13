¿Nos dará miedo ir a la escuela?

¿Qué tan inseguro se siente usted al caminar por las calles de su ciudad? ¿Cree que podría ser víctima de algún delito? ¿En dónde cree que es más probable que sea víctima de algún delito? Todas estas preguntas, y más, son respondidas por la Encuesta de Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada cada tres meses por el INEGI y que aporta elementos para la toma de decisiones de política pública en materia de seguridad. Al revisar los datos no sorprende que el lugar en el que siete de cada 10 de las y los encuestados se siente más inseguro es en los cajeros automáticos ubicados en la calle, pero sí sorprende que casi dos de cada diez personas se sientan inseguros en la escuela.

Según María Montessori, “la escuela deber ser un lugar donde el niño puede vivir su propia vida, desarrollarse y crecer libremente, aprendiendo por la experiencia y en un ambiente preparado para él”. Esto implica que la escuela deber ser un espacio libre de violencia, de inseguridad y de peligros, para que el derecho a aprender se pueda ejercer plenamente. Sin embargo, de acuerdo con la ENSU, la escuela es también es un espacio en el que hay conflictos y conductas antisociales entre compañeros, ya que al menos tres de cada 100 de las y los encuestados mayores de 18 años, reportó que tuvo al menos un conflicto o enfrentamiento en ese espacio. Esto reafirma la información que se tiene sobre la problemática de bullying y acoso escolar, ya que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación (ENADIS), cinco de cada 100 jóvenes de 12 a 29 años, la enumera como uno de sus principales retos.

¿Qué ha pasado en nuestra sociedad? ¿Por qué la violencia, la delincuencia y la inseguridad han llegado a los espacios escolares? Es indudable que cada día la percepción de inseguridad en nuestras ciudades aumenta, que adultos, niñas, niños y adolescentes no nos sentimos con la total libertad de realizar actividades cotidianas y hemos llegado a cambiar nuestros hábitos por esta razón. Según la ENSU, altos porcentajes de la población de 18 años y más ha cambiado algunas acciones por miedo a ser víctima de la delincuencia, casi la mitad de las y los encuestados señala que ya no usa cosas de valor al salir a la calle, y prácticamente el mismo número de personas dejó de permitir que las y los menores salgan solos a la calle. ¿Llegaremos al extremo en el que nos de miedo ir a la escuela? Estamos observando lo lejos que quedaron las infancias en las que se podía jugar en el parque o con los amigos de la cuadra por las tardes, o simplemente ir y venir de la escuela, sin temor a que nos pasara algo. Cada día vemos más limitadas las acciones que las niñas, niños y adolescentes pueden realizar libremente en los espacios urbanos, perdimos la libertad de salir de noche, estamos perdiendo parques y espacios públicos. Y todo parece indicar también que estamos cerca de perder a las escuelas como espacios seguros.

Garantizar que las escuelas sigan siendo espacios seguros no es solo una cuestión de infraestructura o vigilancia, sino de voluntad colectiva. Requiere que autoridades, familias, comunidades y el propio sistema educativo trabajen juntos para blindar el derecho a aprender de cualquier forma de violencia o amenaza. Desde Mexicanos Primero hacemos el llamado a las autoridades para que las acciones de política pública que protejan a nuestras escuelas sean contundentes. Si permitimos que el miedo cruce las puertas de nuestras aulas, no solo perdemos un lugar de enseñanza, también estamos vulnerando el derecho a aprender que todas y todos los mexicanos tenemos garantizado en la Constitución.

María Teresa Gutiérrez

Directora de Monitoreo de Indicadores Educativos de Mexicanos Primero

EEZ