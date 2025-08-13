La nueva SCJN

Este martes 19 de agosto se llevará a cabo la última sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la conformación actual de ministras y ministros, pues el 1 de septiembre iniciarán labores los nuevos integrantes de la Corte elegidos por voto popular.

Permanecerán en sus cargos tres ministras, quienes participaron en la pasada elección judicial del 1 de junio: Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres.

El 1 de septiembre de 2025 será más que una fecha en el calendario judicial: marcará el inicio de una Suprema Corte de Justicia de la Nación con integración inédita, producto de la Reforma Judicial que redujo el pleno a nueve integrantes (cinco mujeres y cuatro hombres) y eliminó las salas.

Ese día, tres actos concentrarán la atención pública: la entrega de bastones de mando (16:00 hrs), la protesta en el Senado (19:30 pm) y la sesión solemne (22:00 pm). Sin embargo, la verdadera prueba estará presente en la capacidad de este nuevo órgano para ejercer justicia independiente, ágil y con legitimidad.

Los nueve ministros son: Hugo Aguilar Ortiz (presidente), Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Aristides Rodrigo Guerrero García. De ellos, tres ya formaban parte de la integración saliente.

Ayer, la Corte reconoció la trayectoria de servidores del Poder Judicial de la Federación en una ceremonia donde el ministro saliente Javier Laynez Potisek recibió una distinción por sus años de servicio.

Por su parte, la ministra Margarita Ríos Farjat, reflexionó sobre los retos que enfrenta nuestro Poder Judicial : "En este momento histórico resulta imprescindible reafirmar el valor de la independencia judicial como cimiento irrenunciable de nuestra democracia y Estado de Derecho, independencia y cimientos construidos precisamente con décadas de honroso servicio a la Nación", añadió.

Rumbo a la toma de protesta, ya circula un comunicado oficial del 11 de agosto donde se adelanta un Plan de Trabajo que busca reorganizar la Corte: redistribución de asuntos, integración de equipos, rediseño de la Secretaría General de Acuerdos y emisión de nuevos Acuerdos Generales.

El objetivo es claro: evitar rezagos que, en otros periodos, han superado los 14 mil expedientes anuales. Tan solo en 2023 ingresaron 8 mil 517 nuevos asuntos, de acuerdo con estadísticas de la propia SCJN.

El nuevo Órgano de Administración Judicial será clave, pero deberá mostrar una gestión interna eficiente y hacer trabajar a sus perfiles técnicos con solidez, sino el discurso de transparencia y prontitud podría quedar en buenas intenciones. Y es que la sobrecarga procesal no es un dato menor: según el Poder Judicial, en años recientes la resolución de asuntos fiscales y penales ha sido uno de los mayores cuellos de botella.

Lo cierto es que este relevo llega en medio de tensiones entre poderes y de un rediseño constitucional que ha generado debate sobre la independencia judicial pues, como dice Ríos Farjat: “Cualquier cambio que comprometa la independencia judicial es un riesgo que no debe tomarse a la ligera”.

El 1 de septiembre se abre una etapa de alta visibilidad, pero será el tiempo -y las resoluciones que emita- quien dicte el verdadero veredicto sobre la Corte que México tendrá en los próximos años.

CHECK & BALANCE:

· Con la Reforma Judicial desaparecerán dos Salas de la Corte y el Pleno quedará integrado por cinco ministras y cuatro ministros, quienes serán presididos -en un primer periodo de dos años- por Hugo Aguilar Ortiz.

· Para 2033 se tendrá que renovar a cuatro ministros de la SCJN y los restantes para 2036, el mandato de los ministros pasó de 15 a 12 años.

se tendrá que renovar a cuatro ministros de la SCJN y los restantes para · La presidencia se renovará cada dos años, y se hará por puntaje de votación de mayor a menor.

y se hará por puntaje de votación de mayor a menor. · Se espera que la Ministra Presidenta de la SCJN, Norma Piña, pronuncie un mensaje con motivo de la última sesión de esta Corte el próximo martes 19 de agosto.

El reto está servido: la Corte se renueva, pero su verdadera legitimidad se medirá en su capacidad para ser un contrapeso firme, garantizar justicia y honrar su mandato con independencia como dicta el artículo 94 constitucional: la justicia en México debe ser pronta, completa e imparcial. El 1 de septiembre abre un nuevo capítulo: el verdadero juicio lo dará el tiempo.

POR KAREN TORRES AGUILAR

PERIODISTA & MKT SPECIALIST

@KARENTORRES.MX

PAL