Gasto, incongruencia y corrupción

La gran promesa era erradicar la corrupción y mejorar el gasto público con “austeridad republicana”. La realidad terminó siendo muy distinta: el gasto público durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue el más alto de toda la historia, al igual que el nivel de endeudamiento, aunque la falta de medicamentos, el deterioro de hospitales, clínicas, escuelas públicas, infraestructura carretera y sobre todo de la seguridad pública, fueron la constante. Entonces, ¿en qué se gastó tanto dinero?

En cuanto a la corrupción no erradicada, el caso más emblemático es el de SEGALMEX, organismo creado para garantizar la autosuficiencia alimentaria del país, ahora en proceso de fusión con DICONSA. En las cuentas públicas de 2019 a 2021, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 15 mil 308 millones de pesos, por mucho, el monto más alto involucrado en un escándalo de corrupción en toda la historia de México. Sin embargo, únicamente hay nueve exfuncionarios detenidos, ninguno de ellos de alto nivel. Para dimensionar, el desvío de la llamada "estafa maestra" en la administración anterior ascendió a la mitad: 7 mil 670 millones de pesos.

El ISSSTE también fue víctima de fraudes por otros 15 mil millones de pesos mediante pensiones infladas, caso que se dio desde administraciones anteriores pero que fue develado hasta el último año de la obradorista, por la entonces secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez.

Los muy excesivos sobrecostos y discrecionalidad en la construcción de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y otras obras emblemáticas también fueron fuente de muchas investigaciones periodísticas.

El informe más reciente del INEGI sobre el tema dice que en 2023, durante el gobierno de López Obrador, 14 de cada 100 mexicanos fueron víctimas de algún acto de corrupción, la gran mayoría por parte de autoridades de seguridad pública. En contraposición, únicamente el 4.8 por ciento denunció el hecho, todos los demás no lo hicieron por considerarlo inútil, una pérdida de tiempo, una práctica muy común e incluso por temor a represalias.

Más allá de la corrupción, la incongruencia terminó siendo la marca de la casa. Si bien el artículo 73 de la Constitución es claro en que “ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos”, desde 2019 el endeudamiento ha sido en promedio 1.4 veces más grande que la inversión física, de acuerdo con la organización Ethos Innovación en Políticas Públicas.

La deuda, de hecho, creció de manera descomunal. Inició el sexenio lopezobradorista en 10 billones 829 mil millones de pesos y lo terminó en 17 billones 426 mil millones, es decir, 60.92 por ciento más, lo que significa que dejó a cada mexicano, por el solo hecho de serlo, con una deuda de 131 mil 738 pesos en un país donde, además, muchísimos habitantes tienen que desembolsar de su presupuesto familiar de por sí limitado para obtener los servicios de salud que ya no reciben del Estado, pagar el derecho de piso y otras formas de extorsión que imponen los grupos criminales y transitar por calles y carreteras cada vez más llenas de baches, entre muchas otras circunstancias.

En efecto, no se trata solo del gasto, también de la incongruencia y la corrupción.

POR ADRIANA DELGADO RUIZ

@AdriDelgadoRuiz

