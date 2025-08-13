Elecciones presidenciales en América Latina

La región se prepara para realizar comicios presidenciales en varios países entre este año y el venidero, al menos ocho países tendrán estos ejercicios para renovar sus respectivos titulares del poder ejecutivo; en orden cronológico, el frenético calendario electoral se presenta de la siguiente manera en la segunda mitad de 2025: Bolivia celebrará votaciones el 17 de agosto; si las condiciones internas lo permiten, Haití el 15 de noviembre; Chile en noviembre 16 y Honduras el día 30 de ese mismo mes.

Para el año 2026 se encuentran programadas las elecciones presidenciales en Costa Rica el primero de febrero; Perú el 12 de abril; Colombia el 31 de mayo; Brasil el cuatro de octubre; y, el caso de Nicaragua resulta fortuito en virtud de que la Asamblea Nacional nicaragüense aprobó una reforma constitucional que alargó un año más el periodo del presidente Daniel Ortega, y a su esposa la vicepresidenta, Rosario Murillo; las elecciones presidenciales de ese país se encontraban programadas para noviembre del año que sigue.

En el caso de Bolivia, acuden a elecciones ante una fuerte división del partido oficial y su otrora líder Evo Morales. Haití, por su parte, vive una profunda crisis social, económica y política bajo la conducción de una presidencia de transición dado que el crimen organizado tiene control de casi todo el país. En Chile se elegirá al sucesor de Gabriel Boric, quien durante su mandato no pudo alcanzar el consenso para la elaboración de una nueva constitución, aquí existe la posibilidad del regreso de la derecha al poder.

En Honduras la actual presidenta Xiomara Castro presenta como opción a sucederla a Rixi Moncada, ministra de Defensa, mientras que la oposición acude con Nasry “Tito” Asfura del Partido Nacional y el Partido Liberal con el exvicepresidente Salvador Nasralla.

El actual presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, no podrá presentarse a reelección en 2026 pues la Constitución de su país no lo permite, se espera que en el mes de abril se tengan definidos los candidatos del oficialismo y la oposición.

Dos años y medio después de la destitución del entonces presidente Pedro Castillo, la presidenta en funciones de Perú, Dina Boluarte, convocó a comicios generales para el año 2026 en el que estaría de regreso el Congreso bicameral luego de 30 años.

Por su parte, Gustavo Petro, presidente de Colombia, no podrá presentarse a la elección de abril próximo; hace unas horas murió el senador y precandidato Miguel Uribe producto de atentado, se espera una elección competida dada la fragmentación de la oposición.

En Brasil se anticipa un contexto polarizado si de nueva cuenta se enfrenta el actual presidente Lula da Silva y el

expresidente Jair Bolsonaro, aunque este último podría estar impedido por un juicio que se sigue en su contra, por su parte Lula no tiene impedimento para presentarse a la reelección.

Así este calendario electoral del año y medio que viene, se antoja interesante la observación particular de cada país y los resultados para la región. Atentos.

POR ABELARDO RODRÍGUEZ

COLABORADOR

@ABERODES

MAAZ