El misterio del arete

Una bella de ojos alumbrados donaba predicciones… Raúl Renán: Los silencios de Homero.

Un druida susurró al oído de la mujer de ojos alumbrados, esas obsidianas dedicadas a escrutar los secretos íntimos de quien a su vez la mira-admira, que cuando la energía de uno es incapaz de contenerse en nuestro cuerpo resulta preciso liberarla, así sea por goteo. Sin embargo, en ocasiones, la naturaleza nos trasciende, juega con nosotros, como sostenía nuestro cómplice Filolao, llamado con razón el loco: “Los hombres están en una especie de cárcel y no son más que una de las propiedades de los dioses”. Más grave deviene el asunto cuando la dueña de las miradas-luces ha sido materia de un sortilegio de magia blanquísima, pues, para su bien, le han robado el sueño.

Así las cosas, surgió, quebrando voluntades y formulando acertijos, el nerviosismo que encuentra su substancia en objetos simbólicos: entes convertidos en dijes, talismanes, clavos ardientes. Entre ese sinfín de quincallería, la mujer de ojos alumbrados eligió uno por demás paradójico: un arete, en hebilla continua, armado por finos eslabones áureos, más una cinta metálica, como una oruga. Metal precioso como el de las manzanas de Midas resguardadas en el Jardín de las Hespérides por Bellerophonte y líquido vital como las gotas amables y nutrientes de Cosijo, la deidad zapoteca de la lluvia que fecunda los páramos, los desiertos y las marismas, haciendo de sus frutos terrenales orfebrería celestial.

En griego la voz arete representa un compromiso, una especie de recinto tutelar o templo: significa justicia, vínculo, enlace. San Agustín, el hermoso pecador redimido por las licencias y los fuegos de Mónica, la santa que fuera en vida su madre magrebí, y los exhortos y las arengas desde el púlpito de san Ambrosio, solía calificar a esos seres escurridizos denominados palabras “vasos sagrados”, ya que contienen, a decir del obispo de Hipona, el hálito vital de aquél que todo lo crea: un dios gramático que al exhalar consonantes y vocales crea al mundo y sus realidades…es el fiat del Génesis: la fuerza productora del hágase y la capacidad de cumplir las ofertas con se hizo.

Por su parte, arete también viene del latín arum, circunferencia metálica. De tal suerte que por añadidura bíblica y por extensión lexicográfica, todo objeto-péndulo que oscile del lóbulo de la oreja responderá a tal nombre. El viento del desierto donde reside la cultura musita una fórmula árabe, como siempre más acertada: al-qarrát, de donde se desprende arracada, el pendiente. En síntesis, el arete con adorno colgante.

A partir de tan dilatadas y ambiguas definiciones podría sostenerse que, al jugar los dedos frágiles de la mujer de los ojos alumbrados con su propio arete, y al hacerlo con impaciencia rítmica pareciera seguir-reproducir una salmodia que encierra los enigmas del deseo, del ir y venir en su incierta geografía, se fuga en el silencioso desplazamiento de una cosa que adquiere existencia en sus manos y a la que, tal vez, quisiera exorcizar, deseando mutarla en cuerpo domeñado.

También ese gesto podría interpretarse como una ceremonia en la que la sacerdotisa representa a la iniciada en el más antiguo e inescrutable de los misterios, el de la correspondencia, la vinculación entre gajos de una misma historia: la de la mujer de ojos alumbrados y el ladrón del sueño.

La suma de higos dátiles y almendras y el fantasma robador de moras que también es encantador de serpientes…en un arete suspendido…entre los dedos de una maga que obsequia predicciones, y de un hierofante que se alimenta de futuro, de ilusiones. Y todo por sumirnos en los vericuetos del aforismo revelador del druida…pero a veces un arete es un arete…detonador de nuestra lucidez emocional.

POR: LUIS IGNACIO SÁINZ

COLABORADOR

