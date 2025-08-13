El legado democrático de Sheinbaum: la reforma electoral

Con más de 35 millones de votos, Claudia Sheinbaum Pardo asumió la Presidencia de la República con una legitimidad histórica. Ese respaldo le otorga autoridad política para impulsar transformaciones profundas. Entre ellas, una reforma electoral que no es un mero ajuste, sino un rediseño integral de las reglas que determinan quién y cómo ejerce el poder en México.

En la historia política nacional, las reformas electorales han surgido casi siempre como respuesta a crisis: la de 1977 para abrir el sistema a partidos excluidos; la de 1990 tras el fraude electoral de 1988; la de 2007 después del fraude electoral de 2006; o la de 2014 para centralizar y unificar procesos locales y federales. La propuesta de Sheinbaum rompe con ese patrón: no busca sofocar una crisis inmediata, sino corregir deficiencias estructurales detectadas por la experiencia histórica y el derecho comparado.

La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, la integran Rosa Icela Rodríguez, Ernestina Godoy Ramos, Lázaro Cárdenas Batel, Jesús Ramírez Cuevas, José Peña Merino y Arturo Zaldívar. El decreto establece la posibilidad de invitar a especialistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil en carácter consultivo.

Seis ejes de alto impacto:

Reducir legisladores plurinominales para que el Congreso refleje fielmente el voto ciudadano.

Disminuir el financiamiento público a partidos, priorizando el contenido programático sobre el espectáculo propagandístico.

Reorganizar órganos electorales locales, eliminando duplicidades y armonizando criterios.

Limitar la reelección para evitar la perpetuación de élites políticas.

Optimizar institutos electorales, reduciendo burocracia y gasto público.

Facilitar el registro de nuevos partidos, ampliando el pluralismo.

El anteproyecto fortalece el principio constitucional de equidad en la contienda electoral y atiende estándares internacionales: mayor control del gasto y representación legislativa más directa. En democracias consolidadas, estas medidas han probado reducir costos y aumentar la confianza ciudadana.

Precedentes históricos:

1977: Apertura política de Reyes Heroles.

1988: Fraude electoral que provocó crisis de legitimidad.

1990: Creación del IFE para garantizar imparcialidad.

1996: Autonomía plena del árbitro electoral.

2006: Fraude electoral que desencadenó un conflicto social sin precedentes.

2007: Límites a la propaganda política.

2014: Transformación del IFE en INE, unificando elecciones.

Hoy, quienes durante décadas moldearon las reglas a su conveniencia, advierten un supuesto “peligro para la democracia”. Sin embargo, su resistencia responde más a la pérdida de privilegios que a una defensa genuina de principios democráticos.

Beneficios esperados:

Mayor transparencia en el financiamiento.

Representación más cercana al voto ciudadano.

Uso más eficiente de recursos públicos.

Ciudadanía más activa en la vigilancia electoral.

Uniformidad de reglas en todo el país.

La reforma no es un ajuste técnico, sino la redefinición del terreno de juego democrático. Para algunos, es más inquietante que perder una elección: implica perder las reglas que les permitieron conservar el poder sin verdadera competencia.

En democracia, el árbitro y las reglas valen tanto como el voto. México modernizará su sistema electoral y enviará un mensaje claro: el poder de decidir regresa a las manos del pueblo.

POR RICARDO PERALTA

COLABORADOR

@RICAR_PERALTA

EEZ