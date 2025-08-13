Del “Traficante de Sueños” al “Rey del Amparo”

Salió del penal de Tapachula con la misma sonrisa que lo ha acompañado en cada victoria legal. Luis Rey García Villagrán, fundador del Centro de Dignificación Humana, “Traficante de Sueños” para algunos y “Rey del Amparo” para sí mismo, volvió a esquivar la cárcel. Un juez federal lo dejó libre pese a que la Fiscalía General de la República -respaldada por el Instituto Nacional de Migración- asegura tener pruebas sólidas para acusarlo de delincuencia organizada en la modalidad de trata de personas.

La FGR ya adelantó que apelará la resolución.

En 2009, el entonces gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero -hoy cónsul de México en Orlando- lo arropó públicamente: el Estado mexicano le ofreció una disculpa e indemnización después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acreditó que había sido detenido ilegalmente y torturado. Desde ese momento, me cuentan que esa relación nunca se rompió. Desde Tuxtla hasta Orlando, Villagrán y Sabines siguen en contacto.

En libertad, Villagrán construyó un personaje mediático: defensor de migrantes para unos, operador sin escrúpulos para otros. Testimonios lo acusan de cobrar 500 dólares en la COMAR y hasta 2 mil en el INM para “agilizar trámites” a quienes buscan llegar a Estados Unidos. Desde 2018, junto a Irineo Mujica, ha encabezado caravanas masivas -como el “Éxodo de la Pobreza” en 2023 con hasta 15 mil personas-, en las que expone a mujeres, niños y personas con discapacidad a recorridos extenuantes, climas extremos y zonas controladas por el crimen.

Hace apenas unas semanas, reactivó su fórmula: organizó asambleas en Tapachula, cerró las oficinas de la COMAR y anunció una nueva caravana. Usó redes sociales para amagar y denunció corrupción en la COMAR y en el INM, después de que se le cerraron las puertas tras los abusos documentados. Y lo hizo con su discurso de siempre: un evangelista que se dice “elegido de Dios” y que combina la fe con la política para atraer fieles… y cuotas en dólares.

Hoy, la FGR no busca reconciliarse con él, sino sentarlo en el banquillo. La pregunta es si “El Rey del Amparo” volverá a salir ileso… o si esta vez, ni las amistades que lo abrazaron como víctima podrán rescatarlo del expediente que lo persigue.

Este caso, sacará a la luz una larga historia desde Chiapas hasta Orlando, Florida.

En Corto.- “Discúlpenme… siento impotencia de que aún no podamos llegar a esos lugares”. Con la voz quebrada, así habló la gobernadora del Edomex, Delfina Gómez, durante un evento en Chalco, el mismo día que también acudió al funeral de Dulce, la niña asesinada en ese municipio. Recordó el caso de Fernandito, de 5 años, asesinado en Los Reyes La Paz, y asumió públicamente el peso de la violencia que golpea a la niñez mexiquense. Un gesto inusual en la política mexiquense, lo que el Estado no ha logrado.

POR SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA

@SofiGarciaMX

PAL