Austeridad si, cuando no es de los morenistas…

“La austeridad no es un asunto administrativo, sino de principios”. — Andrés Manuel López Obrador.

Ni administrativo, ni de principios; para Morena la austeridad es mero discurso electoral. Ya llevan tantas faltas que se vuelve difícil recordarlas todas, pero no es la primera incongruencia morenista entre su discurso y su actuar.

Recordemos: La “Casa Gris” de José Ramón López Beltrán, las 25 propiedades de Manuel Bartlett, los viajes injustificados en primera clase de Noroña, los relojes exclusivos de Adán alias el ‘Senador H’, la reciente inscripción del hijo menor de Obrador a una universidad de Madrid, y ahora las lujosas vacaciones, nuevamente de Monreal, Mario Delgado y Andy López Beltrán. Los miembros de Morena gozan de privilegios, no necesariamente producto del esfuerzo ni una vida de trabajo; muchos, la mayoría, han experimentado una inexplicable movilidad social gracias a las arcas públicas -por qué si casi todos ellos han dedicado su vida exclusivamente a lo público-.

Entre tantos, resaltan los López Jr., es por lo menos cuestionable que en un país donde la estadística dicta la pobreza como una condena casi insuperable - el 70% de quienes nacen en pobreza, muere pobre y solo 4% llega a gozar la riqueza- sean exactamente ellos, hijos de un ex-presidente los que rompan la regla, ¡es absurdo!

López Obrador que describió su persona fruto de la vivencia de la pobreza como su mayor cualidad y logró empatizar con un país donde seis de cada 10 mexicanos es pobre; donde su relato de vida destaca el sobrevivir “sin propiedades, sin ahorros, con un par zapatos y 200 pesos en la cartera” -y sin un trabajo más allá que vivir del erario-, sean ahora sus primogénitos la excepción. Hay tantas formas de burlar la inteligencia ajena, pero esta ofende, indigna. No es trabajo, es producto de un evidente influyentismo y corrupción.

La defensa socorrida ante los evidentes excesos morenistas se reduce -ahora sí- a diferenciar entre lo supuestamente costeado con dinero público y con dinero privado. “Aprendan, que la austeridad republicana se refiere solo a los gastos del gobierno, a lo pagado con el erario” responden. López Obrador hizo de la crítica a lo ostentoso, a los lujos, un pilar del discurso público, indiferenciadamente del origen de los recursos. Morena tornó lo ostentoso un agravio, los lujos una ofensa. Es claro, pagar cualquier cosa para gozo privado desde el erario está mal, es corrupción, es un robo, pero la condena no estaba limitada a ello. El mantra obradorista recetó hasta el cansancio, lo vergonzoso que resultaba ser servidor público y gozar de privilegios… solo como mentira discursiva que ha logrado despertar odio contra otros.

Ninguna vergüenza debe haber en gozar los frutos del trabajo, en disfrutar de los placeres de lo bien ganado. Los esfuerzos merecen recompensas. La crítica al oficialismo está en su tan ya reiterada hipocresía y doble rasero. En lo bochornoso de riquezas acumuladas que no corresponden a personas que sólo han vivido de lo público, porque simplemente no da. No hay lugar a la opulencia en su austeridad, no importa de donde venga el recurso.

POR ITZEL ARELLANO CRUCES

TESORERA NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

EEZ