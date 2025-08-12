Ni un paso atrás

Contundentes fueron las declaraciones de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, al decir que “no habrá marcha atrás” en cuanto a la paridad de género dentro del movimiento de transformación en México.

Al participar en el II Foro Parlamentario de América Latina y el Caribe, la funcionaria estableció que es irreversible el avance de los derechos humanos, así como económicos y políticos en favor de las mujeres. Para atrás, ni para tomar vuelo.

Con el agua hasta el cuello

Completamente rebasado se ha visto el director general del Aeropuerto Internacional de la CDMX, Juan José Padilla Olmos. No han sido uno ni dos los avisos sobre anegaciones y fallas en el desagüe de las terminales 1 y 2, pero la gota que literalmente derramó las pistas, fue la lluvia del domingo pasado, afectando a miles de pasajeros.

Turistas, una prioridad

El titular de la Profeco, Iván Escalante, trabajó de la mano de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez, y de las asociaciones hoteleras, para elaborar y presentar las acciones en torno a la ley de Protección al Consumidor en la Industria Hotelera. En la sesión de este lunes participaron más de 130 representantes del sector.

Gira diplomática

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció su gira diplomática. El jueves viaja a Chetumal y al día siguiente, encabeza la conferencia mañanera en la capital quintanarroense. Para el viernes sostendrá reuniones bilaterales y un encuentro trilateral con Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, y Johnny Briceño, primer ministro de Belice.

Trump tiene otros datos

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, negó que la capital del país sea una de las urbes más inseguras del mundo, así como lo manifestó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La mandataria capitalina expuso que “seguramente no tuvo la información precisa de los homicidios por ciudad”.

Golpe a la piratería

El IMPI, que dirige Santiago Nieto Castillo, y la Aduana de Manzanillo, Colima, llevaron a cabo un operativo de revisión de contenedores con mercancía que presuntamente violaba derechos de propiedad intelectual. Se aseguraron tres mil 552 muñecas de plástico con valor desconocido.

Nuevo referente

Gran expectación se ha generado en torno a los índices de pobreza en México. Este miércoles, la titular del INEGI, Graciela Márquez Colín, presentará las conclusiones del estudio la Pobreza Multidimensional 2024. Se trata del primer estudio que se elabora sin la intervención del Coneval, organismo autónomo que desapareció.

