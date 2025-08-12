¿Sabías que en México la vasectomía sin bisturí es gratuita?

La Vasectomía Sin Bisturí es una excelente opción anticonceptiva para los hombres en edad fértil que ya no desean tener más hijos o hijas, o bien, para quienes han decidido no ejercer su derecho a la paternidad; se trata de un método definitivo de regulación de la fecundidad; este procedimiento es sencillo, ambulatorio y toma aproximadamente 20 minutos, realizado por médicas y médicos acreditados por la Secretaría de Salud.

Y algo muy importante: la vasectomía no causa impotencia ni afecta el comportamiento sexual; por el contrario, muchas personas reportan una vida sexual más placentera, libre del temor a un embarazo no planeado, y para confirmar su efectividad, después de la intervención se debe realizar un estudio que demuestre la ausencia de espermatozoides en el semen, una vez transcurridas al menos 25 eyaculaciones, eso sí, durante ese periodo es indispensable usar condón, ya que además de complementar la protección anticonceptiva, es el único método que previene infecciones de transmisión sexual.

Desde 1993, la vasectomía sin bisturí se ofrece gratuitamente en instituciones públicas de salud en las 32 entidades federativas del país. La Secretaría de Salud, en conjunto con IMSS-BIENESTAR, cuenta con más de 360 unidades médicas en las que se realiza este procedimiento, gracias al trabajo de 460 profesionales de la salud altamente capacitados.

Los servicios de vasectomía forman parte de las acciones que buscan incentivar la participación masculina en la planificación familiar y fomentar una paternidad responsable. La experiencia ha demostrado que existe una demanda creciente, incluso en zonas rurales e indígenas.

Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023 del INEGI, más de medio millón de mujeres sexualmente activas tienen una pareja que ya se realizó la vasectomía; y tan solo en la Secretaría de Salud, en la última década se han realizado más de 300 mil vasectomías, lo que refleja una mayor participación de los hombres en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

Además, una encuesta del Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva (CNEGSSR), realizada en 2022 durante las jornadas de vasectomía en la Ciudad de México y el Estado de México, reveló que uno de cada cuatro aceptantes tenía menos de 30 años al momento del procedimiento, y que la edad promedio fue de 35 años; el estudio también mostró que el 17% de los aceptantes eran solteros y el 9% no tenía hijos, lo cual confirma los cambios en los deseos reproductivos de la población masculina, incluyendo la decisión de no ejercer su derecho a la paternidad.

Ahora ya lo sabes: la vasectomía sin bisturí es segura, gratuita, rápida y está disponible todo el año. Las personas que se la realizan salen caminando del consultorio y, en un par de días, pueden reintegrarse a sus actividades normales; en los meses de junio y noviembre se organizan jornadas intensivas de promoción y atención para beneficiar a más personas.

POR TERESA RAMOS ARREOLA

TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DE MÉXICO

PAL