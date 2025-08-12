Por una foto...

Llegar a la cima de una montaña famosa ha de ser una de las experiencias más gratificantes que hay. Lo digo desde afuera, porque lo más que he logrado es llegar al final del Tepozteco arrastrando mi humanidad, solo para comprobar que cuando uno llega —en efecto— ve hasta seres de otros planetas por la falta de oxígeno. Pero la cosa es que, en la era digital que vivimos, nuestra relación entre la experiencia y la imagen se ha modificado tanto, que ya no solo se documenta un momento “irrepetible”, se exhibe y se valida en un espacio virtual donde los "me gusta" y las "vistas" parecen superar el valor de la experiencia en sí misma. Y la pregunta: ¿la imagen se volvió el fin en sí misma, divorciada de la experiencia real?

A ver, la foto de aventura siempre ha existido, eso está claro. Pero la presión por generar contenido constantemente novedoso y extremo ha impulsado a muchos a tomar riesgos desmedidos, priorizando el potencial viral de una imagen sobre su propia seguridad.

La reciente tragedia del video hallado cerca del cuerpo sin vida de un jovencito de 14 años en el Iztaccíhuatl, quien previamente documentó la precariedad de su equipo, nos confronta con una realidad escalofriante: la búsqueda de la imagen se ha convertido, para mucha gente, en una peligrosa ruleta rusa.

Algo alarmante de este fenómeno, es cómo esta obsesión por la imagen cool ha erosionado la prudencia y el respeto por el entorno natural. Los casos de jóvenes que han perdido la vida por fotografiarse en escenarios peligrosos son cada vez más frecuentes, una macabra estadística que se nutre de la imprudencia, la falta de equipo adecuado y una peligrosa subestimación de los riesgos inherentes a estas actividades. Montañas, acantilados, playas, ríos con corriente, no solo son un buen fondo de selfies, son lugares vivos, dinámicos y a menudo impredecibles que exigen preparación, conocimiento y, sobre todo, humildad.

POR CYNTHIA MILEVA

CYNTHIA.MILEVA@HOTMAIL.COM

