Pemex: plan sin cirugía mayor
Bosco de la Vega

Todos los gobiernos recientes han intentado resolver el acertijo Pemex. La bonanza mal administrada de los 2000 derivó en sobreexplotación en aguas someras, extracción fiscal sin inversión ni modernización y pasivo laboral creciente.

Los contratos incentivados de la reforma 2008 naufragaron. La de 2013 buscó la participación de privados en rondas que asumieran el riesgo en exploración y extracción, pero López Obrador la revirtió. La de 2024 reiteró el control estatal de una empresa endeudada con 100 mil mdd, apostando a malos negocios como la refinación, con una gestión desastrosa.

Hace unos días, las secretarías de Energía y Hacienda, así como Banobras y Pemex, presentaron el Plan Estratégico para recuperar la capacidad financiera y operativa de la empresa. Algunos aciertos parciales: reconocer que Pemex no puede sola y el gobierno tendrá que seguir inyectando recursos fiscales y habrá que permitir la participación privada en alguna medida.    

Las notas precapitalizadas servirán para conseguir dinero más barato –que bien podrá convertirse en deuda pública–. Como Pemex no paga a sus proveedores, Banobras será ventanilla de pago por 250 mil mdp para nuevos proyectos. Y al reconocer que sin fracking no alcanzarán el objetivo de 1.8 mbd, crearon el eufemismo de “formaciones complejas”. Es decir, sin decirlo con todas sus letras, el “nuevo” Plan Estratégico vuelve a permitir el fracking como una alternativa ineludible para lograr aumentar la producción de gas.

Los mexicanos queremos que a Pemex le vaya bien: es la empresa de todos. Pero el Plan omite piezas críticas.

La secretaria González criticó las políticas neoliberales –aunque celebró la mejora crediticia de Fitch que responde a la inyección de recursos por parte de Hacienda–, pero no dijo nada de la desastrosa administración de Octavio Romero que agravó los pasivos e ineficiencia de la empresa. Nada se dijo del sindicato ni cómo ni cuándo resolver el pasivo laboral. Tampoco se presentaron soluciones a seguridad en plataformas, al robo de combustible desde las entrañas de la petrolera, a la corrupción en contratos o el adeudo a proveedores. Tampoco se aclaró cómo se involucrará a los privados sin que haya rondas (otra vez la discrecionalidad y la opacidad).

El Plan es de ceguera, o cuando menos, de silencios selectivos. Se quiere mantener la narrativa ideológica, adoptar (a medias) medidas “neoliberales” y mantener prácticas populistas e ineficientes en la gestión de la empresa. 

Un Plan serio requiere visión integral y valor para destapar las cloacas de la 4T. Por el bien del país, necesitamos una cirugía mayor, y no curaciones de ocasión que buscan tapar las malas decisiones del pasado reciente. 

CUMULONIMBUS. “Un dilema es un político tratando de salvar sus dos caras a la vez”, Lincoln.

