Maíz blanco y amarillo: nuestra historia y el desequilibrio

El desequilibrio entre la producción de maíz blanco y amarillo en México es un tema de atención prioritaria en un escenario mundial marcado por sequías históricas derivadas del cambio climático y políticas proteccionistas que cambian constantemente las reglas del mercado.

El maíz blanco, base de nuestra cultura gastronómica, es ejemplo de éxito adaptativo. En cambio, el maíz amarillo, utilizado para forraje, industria y alimentos procesados, refleja una necesidad que hoy no podemos cubrir y requiere de atención prioritaria.

De acuerdo a datos oficiales, somos autosuficientes en maíz blanco, pero sólo el 24 por ciento de nuestras necesidades de maíz amarillo se satisfacen internamente, de ahí que anualmente la importación de ese grano asciende a por lo menos 16 millones de toneladas, cifra que podría aumentar.

Explicar esa brecha es fácil: el maíz amarillo exige inversiones más intensivas e infraestructura especializada, a lo que se debe sumar la prohibición del gobierno mexicano para la siembra del grano transgénico, a fin de salvaguardar las razas nativas y la soberanía alimentaria.

En México reconocemos 64 razas de maíz, 59 de ellas nativas, las cuales se adaptan a climas diversos, sostienen la biodiversidad rural y la cultura gastronómica por lo que su defensa cuenta con respaldo técnico, pero sobre todo de carácter emocional.

No obstante las diferencias en el consumo de maíz blanco y amarillo, es indispensable que hoy -frente a los desafíos internacionales-, la política agrícola integre las dos vertientes y logre un equilibrio para su abasto interno.

Millfoods: de promesa visionaria a deuda social

Prometieron una “revolución productiva para el Bajío”, pero lo que queda son deudas millonarias y trabajadores sin cobro ni consuelo.

La firma Millfoods levantó expectativas: generaría empleos e inversión regional, pero eso quedó solo en anuncios, fotografías institucionales y pronunciamientos en conjunto y con la presencia de su alianza con Grupo Modelo.

En la práctica, los trabajadores no han cobrado más de cinco millones de pesos, mientras técnicos, laboratorios y proveedores llevan más de un año con facturas impagadas.

La empresa rehúsa negociar y la única salida fue dejar a la base del conflicto en manos del Cuarto Tribunal Laboral Federal en Guanajuato, lo que impacta directamente la reputación de Grupo Modelo, al estar involucrada en la demanda de los trabajadores. ¿Vale la pena ese riesgo de reputación por una inversión que no pasa del escenario?

Hablando de maíz, hay dos historias contrapuestas. La del cultivo que nos ha sostenido por siglos y ahora reclama una política de fortalecimiento urgente. Y la de un proyecto que prometía bienestar, pero sembró deudas y desconfianza.

POR MARIANA OTERO BRIZ

@BRIZCOCHO

PAL