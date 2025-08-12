Jalisco arde y Vallarta se hunde

Preocupa a hoteleros y restauranteros que Puerto Vallarta haya tenido, desde Semana Santa, los índices de turismo más bajos de su historia. Además, sobrevive a la inseguridad que, por más de una década, la ha colocado entre las zonas más peligrosas de Jalisco. No se olvida que aquí fue asesinado el exgobernador Aristóteles Sandoval.

Hoy, quienes sostienen la economía local han tenido que alzar la voz para exigir al presidente municipal, Luis Ernesto Munguía, algo tan básico como reforzar la seguridad, coordinarse con el sector privado y hacer promoción turística con estrategia.

Pero el desgaste de la ciudad no sólo pasa por la violencia o por la ausencia de promoción nacional e internacional. Al interior del Palacio Municipal, me cuentan, hay otro tipo de secuestro: el de las decisiones públicas. Aseguran que el verdadero operador político en Vallarta no es el alcalde, sino su hermano, Miyagi Munguía, dirigente del Partido Verde en el municipio.

El problema, aseguran, es que Miyagi no sólo desconoce áreas clave de la administración, sino que ha convertido cargos y presupuestos en moneda de intercambio para favorecer a amigos y conocidos. En un puerto donde las prioridades ¡saltan a la luz!

Pero Puerto Vallarta no es el único lugar de riesgo. Jalisco se ha caracterizado en los últimos años por un deterioro constante en la seguridad pública que no distingue zonas. El gobierno estadounidense mantiene al estado en nivel 3 de alerta -“reconsiderar viajes”-, por delitos como secuestros, robos violentos y homicidios. En la Zona Metropolitana de Guadalajara, municipios como Tlaquepaque y Tonalá padecen extorsiones, asaltos y enfrentamientos; no podemos olvidar el hallazgo en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, con más de 150 pares de zapatos y restos humanos, que confirma la magnitud del horror que se vive.

Hace exactamente dos años, en Lagos de Moreno, cinco jóvenes desaparecieron sin que hasta hoy sepamos qué pasó. Fueron hallados restos calcinados en una ladrillera de la colonia Orilla del Agua. Hay cinco personas vinculadas a proceso, pero ninguna sentencia.

La falta de capacidad institucional es parte del problema. Municipios operan con plantillas mínimas de policía, sin tecnología, sin protocolos de reacción y, en muchos casos, con mandos improvisados o cooptados. Esa debilidad es aprovechada por las células criminales que se mueven con impunidad y que, como en el caso de Vallarta, han diversificado sus delitos hacia secuestros exprés, extorsiones y fraudes a través de aplicaciones.

En un estado con fosas clandestinas, desapariciones y zonas enteras bajo control de grupos armados, la inseguridad ya no es una “mala racha”: es el nuevo rostro de Jalisco, gobernado por el emecista, Pablo Lemus.

