Espuma sobre piedra

Sencillamente es increíble cómo siguen presentándose estas cosas en las Grandes Ligas.

Por supuesto, siempre habrá peculiaridades, no sólo récords, sino combinación de números y algunas proezas como para resaltarse en serio.

Y también, debemos decirlo: las sorpresas no solo se dan cuando un equipo -el cual viene malísimo en el calendario-, le gana a un líder casi imbatible.

Es lo mágico de la pelota y sí, por eso del cliché de que es redonda, viene en una caja cuadrada, se juega en un diamante (forma de cono) y se anota en un pentágono, la verdad frase tribunera casi casi.

Es muy válido hablar de ambos extremos cuando en una misma temporada tenemos a los Cerveceros de Milwaukee y a los Rockies de Colorado, es más, hasta da para hablar del híbrido ese llamado Savannah Bananas.

Está claro el haber hecho una mención a dos equipos de la Liga Nacional, aunque en este espacio también cabe mencionar como la desesperación de los Yankees de Nueva York por lograr ser contendientes les llevó a hacer tantos movimientos sin lograr sacudirse ese 3-7 en sus últimos diez juegos, lejano a 6.5 juegos de los líderes divisionales en el Este, los Azulejos de Toronto a mencionarse de nuevo posteriormente.

Hemos de subrayar ese aspecto de los de la espuma en Wisconsin: un equipo sin tanto reflector, una ciudad no Top, una nómina de 113 mdd (la 23 de los 30) y se han ido con las victorias a mano como para ser los únicos arriba de 70 de las mismas, apenas hasta hoy los citados pájaros azules podrían llegar a esas siete decenas de éxitos.

Juegan fácil los de la cerveza: no hacen demasiado alarde, hacen agradable no solo ver pichar a este espectacular chavalo apodado “The Miz”, ganan como si estuvieran encaminados y sí, el colmo es que es en la División Central de la Liga Nacional, la de unos GLORIOSOS Cardenales de San Luis -arrastrando esa filosofía “de manual” propio-, y están casi borrando a unos Cachorros de Chicago casi con el doble en el valor de nómina para este 2025.

Muchos dirán aquello de “es pronto todavía para echar las campanas al vuelo”, pero estos de MIL no se les ve falla al momento y ni los carísimos y ostentosos Dodgers de Los Ángeles (con su nómina casi del triple en valor total), la tienen fácil con los Padres de San Diego respirándoles a DOS juegos en el standing… billetes no son ni garantía de éxito y, por ello, tampoco felicidad per sé.

El reverso de la medalla es el caso de los Rockies de Colorado, su estadio para colmo a reventar el pasado sábado para un juego de los “Bananas” mencionados, casi como la carabina: “un show cómico musical” (de magia nada) bastante poco agraciado aun con Vinny Castilla de amarillo bateando su rodadito en el 8o episodio.

Los Azulejos les atizaron 45 carreras y 63 imparables a los rocosos en reciente barrida y de verdad es para pensar si esos dueños deben vender o mudar la franquicia, quizás ambas; lo cierto es lo penoso de ver ese festín, que no espectáculo… ámbar.

POR ALEJANDRO AGUERREBERE

PAL