El por qué de una alianza militar con Estados Unidos

La relación México-Estados Unidos es muy cercana, y como toda relación cuasi familiar, es muy complicada. La noticia publicada en varios medios al final de la semana pasada sobre la intención de la Casa Blanca de emplear a las fuerzas militares de EU en operaciones directas en contra de las organizaciones criminales transnacionales en América Latina activó una reacción inmediata en México.

Tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, salieron prontamente a desmentir que esto sea el caso, argumentando que se trabaja de manera coordinada, pero soberana. Hay necesidad imperante de discriminar, analizar y minimizar el ruido de la retórica... Sheinbaum y Johnson se están haciendo maestros en ello.

Es de conocimiento público en Washington que hay un ala dura, fanática, dentro de la administración Trump, que aboga por ataques militares directos en contra de las estructuras logísticas de los cárteles en México, cual si fuera Irak o Afganistán. Estos son ideólogos aislacionistas con poca educación y limitada experiencia, pero con un velo de poder. Es, por lo tanto, importante que la relación esté resguardada por un enramado institucional.

La relación entre los militares de México y EU ha avanzado "dos siglos en dos décadas" y se ha fortalecido mucho en los últimos años gracias a las múltiples oficinas de enlace establecidas por Defensa y Marina en EU, las reuniones periódicas del grupo de alto nivel, de los comandantes regionales y fronterizos.

Si bien, en su inicio, hace un par de décadas, hubo resistencias, tanto en Defensa como en Marina, estas ahora buscan priorizar su relación con el Comando Norte (NORTHCOM) en Colorado, y con sus componentes aéreos, terrestres y navales en Florida, Virginia y Texas, con ello alejándose en lo posible de la retórica de Washington. No es nuevo que las burocracias profesionales de carrera busquen establecer diálogo con actores serios cuando la retórica política se desvaría. Esto es un fenómeno mundial que trasciende la relación México-Estados Unidos. De las reuniones de trabajo entre ambas fuerzas armadas se ha generado una Visión Estratégica Conjunta con una serie de objetivos alcanzables a mediano y largo plazo. Las fuerzas militares mexicanas cuentan con el talento humano, pero les hacen falta muchos recursos para operar a la altura de esta visión estratégica. Ante los llamados para incrementar la cooperación, una opción coherente para México es darle fondo y forma a esta relación militar con Estados Unidos. Para no inventar el hilo negro, el modelo ideal para formalizar esta relación es buscar la designación de Aliado Principal No Miembro de la OTAN (Major Non-NATO Ally o MNNA) que, dado la cercanía política, militar, económica, energética, social, informática y de Infraestructura de ambos países traería muchos beneficios a la relación. El estatus de MNNA se estableció durante la administración de Reagan para formalizar las relaciones militares con Australia, Japón, Corea del Sur, Israel y Egipto.

Hoy en día Argentina, Brasil y Colombia son MNNA. No abre la puerta a bases militares estadounidenses, ni compromete a México a participar en las guerras de EU, pero si permitirá a México obtener recursos y financiamiento para equipo militar, así como priorizarlo para recibir artículos de defensa (equipo, armamento y munición) excedentes. Este tipo de alianza también facilita el financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo (I+D) conjuntos y abre la puerta a que compañías mexicanas puedan participar en licitaciones para proveer servicios de mantenimiento y reparación para vehículos aéreos, terrestres y navales de EU en México. Esta dimensión tendría una compensación adicional para la colaboración industrial de ambos países y ayudaría a cimentar aún más la relación.

POR IÑIGO GUEVARA MOYANO

DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA DE INTELIGENCIA JANES Y ACADÉMICO VISITANTE DEL ATLANTIC COUNCIL, EN WASHINGTON, D.C

EEZ