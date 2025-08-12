El placer perdido en un scroll infinito

Hace unos días, descargué Reddit por primera vez. No fue por casualidad: es la adicción de alguien muy cercano a mi vida. Durante meses me hablaba de sus foros infinitos y de cómo podía perderse horas ahí. Un día, me envió un artículo que solo podía leer desde la aplicación.
Y yo, que soy de naturaleza curiosa, abierta y con un instinto casi inevitable de explorar lo que se me pone enfrente, lo descargué. No imaginaba que ese gesto tan simple me llevaría a entrar en un universo sin filtros, sin barreras, sin ninguna contención.
Como escritora erótica, pensé que nada de lo sexual podría sorprenderme. Me equivoqué. Sin buscarlo, la plataforma empezó a sugerirme páginas con contenido explícito. No era el sexo lo que me impactaba, sino la ausencia total de límites. Navegar ahí era como caminar en un laberinto sin puertas, donde cada pasillo te conduce a otro estímulo más intenso, más gráfico, más extremo.
Al principio, la curiosidad se mezclaba con excitación. Pero pronto, la psicóloga que habita en mí empezó a observar lo que pasaba en mi propio cerebro: una descarga intensa de dopamina, esa molécula que no solo da placer, sino que anticipa el placer. El problema es que el cerebro se acostumbra rápido: lo que ayer te sorprendió, hoy ya no basta. Y entonces buscas más. Y más.
Y aquí es donde me vino una pregunta que me persigue:
¿No estaremos empobreciendo nuestra sexualidad?
Porque sí, la pornografía siempre ha existido, pero hoy tenemos un acceso ilimitado, automático y gratuito, las 24 horas. Y la ciencia empieza a confirmar lo que muchos intuimos: el consumo frecuente de pornografía se asocia con menor satisfacción sexual.
Investigaciones muestran que incluso verla solo una vez al mes puede disminuir la percepción de satisfacción, especialmente en hombres. También sabemos que crea expectativas irreales: el cerebro compara lo que vive con lo que ve, y la realidad pierde brillo frente a la fantasía hiperproducida. Esa brecha entre lo que deseamos vs. lo que tenemos genera frustración. Y en algunos casos, la exposición continua a lo extremo reconfigura el sistema de recompensa del cerebro, haciéndolo menos sensible a lo cotidiano. Hay jóvenes que incluso presentan disfunción eréctil asociada a este patrón.
Nos desconectamos.
De la piel real.
Del ritmo del otro.
De la mirada que sostiene.
De conectar con el otro.
La dopamina nos empuja a quedarnos horas deslizando el dedo, creyendo que buscamos placer, cuando en realidad estamos huyendo del vacío que ese mismo exceso deja atrás.
Como escritora, me quedo con la riqueza de los límites, con la tensión que crece sin mostrarse toda.
Como psicóloga, con la advertencia de que el deseo no se alimenta con saturación, sino con espacio, misterio y pausa.
Porque sin ellos, la sexualidad se empobrece.
Y sin conexión emocional, el cuerpo se queda solo.
Y tú, querido lector…
¿Has scrolleado placer insaciable?
¿Has sentido cómo, cuanto más ves, menos sientes?
¿O sigues creyendo que lo digital no moldea tu forma de desear?
POR MONICA SALMÓN
@MONICA SALMON_
PAL