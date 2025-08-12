El Día Internacional de los Pueblos Indígenas

La celebración crea conciencia sobre las culturas indígenas y sus luchas por la autodeterminación, el respeto a sus territorios y recursos naturales, y la preservación de sus lenguas y tradiciones.

México es hogar de una rica diversidad cultural y étnica, siendo uno de los países con la mayor cantidad de pueblos indígenas en el mundo. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hay 68 grupos indígenas reconocidos oficialmente, que hablan más de 364 variantes lingüísticas. Algunos de los principales pueblos indígenas en México incluyen:

1. Náhuatl: Uno de los grupos más numerosos, principalmente en el centro del país, incluyendo estados como San Luis Potosí (Huasteca),Puebla,Veracruz, y el Estado de México.

2. Maya: Ubicados principalmente en la península de Yucatán,Quintana Roo y Campeche, así como algunas partes de Chiapas y Tabasco.

3. Zapotecos: En el estado de Oaxaca, tienen una rica tradición cultural y lingüística.

4. Mixtecos: En Oaxaca pero con presencia significativa en otras regiones del sur del país.

5. Tarahumaras (Rarámuris): Habitantes principalmente de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, conocidos por su habilidad para correr largas distancias.

6. Purépechas (Tarascos): Localizados principalmente en Michoacán; son conocidos por su resistencia cultural e histórica frente a la colonización.

7. Otomí: Principalmente ubicados en Hidalgo, Estado de México y Querétaro; poseen un fuerte sentido comunitario y tradiciones propias.

8. Tzeltales y Tzotziles: Grupos mayas que habitan las montañas del estado de Chiapas; son conocidos por sus ricas tradiciones textiles.

9. Huicholes (Wixárika): Originarios principalmente del oeste del país, particularmente Jalisco y Nayarit; mantienen vivas sus tradiciones religiosas ancestrales (ruta sagrada por el norte de San Luis Potosí en Real de Catorce).

10. Chol: Un grupo maya que se encuentra especialmente en Chiapas; tiene su propio idioma distintivo llamado cholano.

Los Pueblos Indígenas tienen su cultura, lengua e historia, así como desafíos contemporáneos relacionados con derechos territoriales, preservación cultural y desarrollo sostenible. La riqueza cultural indígena es esencial del patrimonio nacional mexicano y contribuye a la identidad multicultural del país.

Arq. Juan Carlos Machinena Morales

