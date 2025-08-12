Donde las palabras no alcanzan

Solo porque las bombas hayan dejado de explotar en Gaza no significa que el proyecto genocida de Israel se haya detenido. Desde que se acordó el alto al fuego, más de cien palestinos han muerto de hambre y otros mil 600 han fallecido dentro de los puntos de distribución de ayuda humanitaria internacional. Tras más de 600 días de conflicto y cerca de cien mil víctimas acumuladas, se van agotando las explicaciones que justifiquen esta tragedia.

Para este momento, es evidente que ya no hay forma de enmendar la catástrofe que circunda a Gaza con palabras que apelan a la paz o manifestaciones que protestan contra la guerra. Las denuncias resuenan, eso sí, pero se disuelven entre los escombros. A esta altura del genocidio, se vuelve evidente que, como dijo Paul Auster, “cuando cualquier cosa puede pasar, las palabras comienzan a fallar”. Aquellos palestinos que se protegen con súplicas de una posible tregua no tienen mayor resguardo contra la hambruna o contra pistolas apuntándoles a la cara desde kilómetros de distancia.

Quienes atestiguamos esta masacre desde la seguridad de nuestra casa batallamos con encontrar vocablos adecuados que den sentido a un sinfín de vidas palestinas deshumanizadas por quienes aseguran que “no merecen existir”. Desafortunadamente, tanta destrucción nos deja sin palabras precisamente porque nos cambia la forma de ver y valorar el mundo. Para cuando la muerte asalta la televisión y toma lugar en la mesa durante tanto tiempo, parece que el lenguaje de siempre comienza a tropezar como nunca antes en nuestras vidas.

Hay cosas en la vida que simplemente no pueden explicarse con un par de oraciones ni mucho menos repararse con unas cuantas palabras. Aunque las bombas se hayan silenciado temporalmente, el genocidio continúa y, frente a eso, el lenguaje tambalea. Sin embargo, ningún opresor se merece la comodidad de nuestro silencio.

Todavía estamos a tiempo. Es hora de liberar a Palestina.

POR TOMÁS LUJAMBIO

COLABORADOR

@TLUJAMBIOT

