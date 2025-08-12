Alerta Amber: cuando el tiempo es oro

Al referirnos a la búsqueda de personas desaparecidas en nuestro país, tanto de niños, niñas, adolescentes y adultos, es muy común que existan confusiones, falta de información o hasta bromas de mal gusto sobre los protocolos de búsqueda que se siguen en cada caso, en particular sobre la activación de la llamada Alerta Amber.

Pero, ¿qué es la Alerta Amber? Es una herramienta de notificación y difusión temprana para la búsqueda exclusiva de niñas, niños y adolescentes que utiliza diversos canales de comunicación como redes sociales, radio, televisión, mensajes de texto y pantallas públicas para solicitar la colaboración de la ciudadanía con la finalidad de obtener datos o información que permita la localización de personas menores de edad.

Aunque el uso de la Alerta Amber (por sus siglas en inglés, America’s Missing: Broadcast Emergency Response, que en español significa Desaparecidos de América: Transmisión de Respuesta de Emergencia) tiene su origen en la desaparición de la niña Amber Hagerman, quien fue secuestrada y encontrada sin vida en 1996, en Arlington, Texas, Estados Unidos, resulta fundamental que este mecanismo, usado actualmente en las 32 entidades de la República Mexicana, se active en cualquier caso en que una persona menor de 18 años tenga reporte de desaparición, por el simple hecho de que pueda encontrarse en riesgo, resulte como resulte el posible motivo de su ausencia.

La emisión de la Alerta Amber, que es activada por cualquier Fiscalía o Procuraduría General de Justicia estatal, busca justamente coadyuvar a garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el cual busca proteger a este sector de la población de cualquier tipo de amenaza.

Para activarla deben existir datos o información como nombre, edad, sexo, media filiación, señas particulares, padecimientos o discapacidades, vestimenta, lugar, personas y vehículos involucrados, circunstancias del hecho, la última vez que fue vista la niña, niño o adolescente, y cualquier otra información que se considere relevante.

Cuando se tiene la presunción de extraterritorialidad, es decir, que una niña, niño o adolescente ha sido sustraído de la entidad en la que se denunció su desaparición, el ministerio público de la Fiscalía para Búsqueda de Personas estatal deberá informar a la Fiscalía Especializada en delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República, a efecto de que se determine si es necesario activar la Alerta Amber a nivel regional, nacional o incluso internacional.

Dado todo lo anterior, resulta prioritario conocer en qué casos aplica y cómo funciona, además de la seriedad que implica su uso. Es lamentable que, en el ajetreo político, en el caso de algunos personajes públicos, como el senador Alejandro Moreno, que deberían estar conscientes de la responsabilidad que implica su activación, se refieran burlonamente a la Alerta Amber, como un mecanismo para localizar a ex funcionarios.

También es imperativo hacer conciencia entre la población sobre la importancia de presentar la denuncia correspondiente. Un error frecuente es que algún familiar de la persona menor de edad, en lugar de denunciar su ausencia, publica en redes sociales información sobre la niña, niño o adolescente, lo que genera pérdida de tiempo valioso en la búsqueda y, en algunos casos, puede ser aprovechado por gente sin escrúpulos que no duda en engañar o extorsionar a personas que, en su desesperación por encontrar a su ser querido, acceden a cualquier demanda.

Pero, sobre todo, es de trascendental importancia desterrar del imaginario colectivo la leyenda urbana, generada por la ignorancia o por la indolencia de algunos servidores públicos, como ocurrió en el caso del pequeño de 5 años que fue privado de su libertad en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México, sobre que no procede la denuncia o que debemos esperar 24 o 48 horas para poder solicitar la activación de la Alerta Amber, lo que es totalmente falso. En estos casos, el tiempo literalmente vale oro. La búsqueda durante las primeras horas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

POR OMAR CRUZ

